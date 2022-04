Alvina Ruiz confirmó que se separó de su aún esposo Ronald Velarde, con quien tenía 15 años de matrimonio. La periodista dijo que ha sido un proceso muy duro y doloroso, pero que llevan la fiesta en paz por el bien de su hija.

En declaraciones a América Espectáculos, Alvina Ruiz comentó que se separó del hombre de prensa, 24 años mayor que ella, en buenos términos, pero que fue un proceso doloroso.

“Todavía no estoy divorciada, no hemos querido hacerlo público. Mi exesposo no es público y tenemos una hija maravillosa a la que cubrimos siempre. Ha sido un proceso muy duro. He estado casada 15 años y de conocernos un poco más” , dijo Alvina Ruiz en América espectáculos.

Periodista Alvina Ruiz ahora entrena en gimnasio.

En otro momento , Alvina Ruiz precisó que mantiene el respeto hacia el padre de su hija y que fue doloroso dar por concluido este proyecto de vida.

“Es toda una vida y es muy doloroso que un proyecto se te caiga. Lo hice publico en un comunicado muy escueto porque yo lo respeto mucho a él . No vamos a estar peleados nunca ”, agregó Alvina Ruiz.

¿QUIÉN ERA EL ESPOSO DE ALVINA RUIZ?

En febrero del 2021, Alvina Ruiz contó que estaba casada con Ronald Velarde, hombre de prensa y que la diferencia de edad nunca fue impedimento en su matrimonio.

En entrevista con ‘En boca de todos’, Alvina Ruiz indicó que fruto de ese amor nació Fernanda, la pequeña de 10 años que es el motivo de sus vidas.

“Nos llevamos 24 años de diferencia, pero la diferencia lo han notado otras personas, no nosotros”, dijo Alvina Ruiz, en ese entonces, sobre la diferencia de edad en su matrimonio.

Alvina Ruiz y su historia de amor con su esposo 24 años mayor que ella