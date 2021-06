3 de 5

Amador Ballumbrosio, zapateador extraordinario, uno de los más notables cajoneadores del Perú y un violinista sublime. Foto GEC Archivo

Desde muy joven Amador transmitió el sufrimiento y el goce de sus ancestros esclavos y la certeza de sentirse en libertad mientras acompañaba la danza y el canto. “Yo siempre me he sentido feliz de haber nacido negro y no me gusta cuando usan la palabra negroide. A las cosas hay que llamarlas por su nombre, negro, blanco, chino. Tampoco me avergüenzo de saber que mis abuelos fueron esclavos”, decía en vida el también maravilloso danzante afroperuano.