La cantante Amanda Portales, ‘La novia del Perú', comentó que viene escribiendo un libro donde contará sus vivencias en el mundo de la música. Acaba de cumplir 57 años de vida artística y dice que no se duerme en sus laureles, pues siempre está realizando proyectos nuevos. Asimismo, señala que muchos jóvenes, adolescentes y niños la siguen.

Va a participar en el primer festival Soniem, ¿de qué se trata?

Sí, se va a realizar el primer festival Soniem donde van a participar todos los géneros, desde los tradicionales como el folclor, la cumbia, boleros, salsa y la romántica. Se está realizando como una manera de concientizar al público del derecho de los interpretes ejecutantes, y también para que se apueste por los artistas nacionales, pues es una pena que los medios no ofrezcan tanta cobertura como a los internacionales. Este festival se va a realizar de manera gratuita el próximo 20 de noviembre en el Campo de Marte.

Muchos músicos piden que haya una ley que obligue la difusión de música peruana en los medios de comunicación y apoyar a los nuevos talentos...

Siempre se ha hablado de eso, y espero que el ministerio de cultura, que acaba de formar ‘Rentoca’ pueda darle mayor difusión a miles de artistas peruanos de todo el país y en todas sus manifestaciones. Soy una gestora de la canción andina y espero que se vayan dando cambios.

Hace poco celebró sus 57 años de vida artística en el Gran Teatro Nacional, ¿ahora qué se viene en su carrera?

Sí, en setiembre realicé un show muy lindo, con aforo completo, donde tuve la oportunidad de compartir con artistas jóvenes y también realizar un homenaje a Lorenzo Palacios ‘Chacalón’. Y espero en unas semanas grabar una nueva producción musical.

Siempre está grabando cosas nuevas...

Me mantengo siempre con lo tradicional y, claro, también la fusión. He hecho mis versiones del ‘Jipi Jay’, ‘Cariñito’ y siempre una tiene que proyectarse a más, mantenerse vigente. Ya tengo 57 años de vida artística y tengo mucha energía para seguir cantándole al Perú y el mundo.

Su público es muy variado, la quieren niños y adultos...

Me sigue gente de toda edad, los adultos mayores, los jóvenes, adolescentes y los niños, me he sorprendido que son muchos niño. Hace poco me enviaron un video de un niño interpretando mis temas, y aunque no estoy de acuerdo con que los niños canten temas para adultos, le aconseje que interprete el ‘Pío Pío’. Siento que durante mi carrera ha llegado a cuatro generaciones y eso me da mucha vitalidad para avanzar. Además, nunca me duermo en mis laureles y siempre estoy planificando nuevos proyectos.

¿Le gustaría escribir sus memorias?

La pandemia que nos ha golpeado duro, donde hemos perdido a muchos amigos queridos en el arte, como mi querido ‘Chato’ Grados que era como un hermano para mí... con eso, se me dio la idea de comenzar a escribir lo que llamo un testimonio de vida, diversas cosas que he vivido, no lo llamo un libro y que en algún momento lo compartiré.

Mauricio Mesones comentó que le encantaría grabar juntos...

Es alguien a quien admiro y quiero mucho, hace poco coincidimos en Juliaca y me conversó sobre grabar juntos, le he dicho para hacer una tuntunada.

TE PUEDE INTERESAR

Dalia le responde a Samu por su retorno a ‘El gran show’: “Mi regreso estaba preparado, no llames show a lo que estoy pasando”

Lady Guillén cree que John Kelvin volverá a violentar a una mujer: “Un agresor nunca cambia”

Tommy Portugal y su hija Mafer se amistaron: “Nos hemos pedido disculpas”