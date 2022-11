La cantante Amanda Portales afirmó que en la música andina han surgido nuevos valores como Renata Flores y Milena Warthon que le dan un toque fresco al género.

“Lo que hacen ellas es una música de fusión, que está teniendo su pegada y gusta, sobre todo, a la gente joven. A mí sí me gusta la música que hacen”, comentó Amanda.

Ha tenido la oportunidad de verlas en un escenario.

He podido tener la oportunidad de conversar con Renata y también con mi querida, como le digo yo, mi chiquita mazamorra Milena Warthon, incluso en algún momento hemos hecho TikToks. Me gusta su música que es un poquito más fresca, no podemos ser ciegos, menos sordos, pero también hay jóvenes que interpretan la música tradicional andina y están teniendo su pegada, así como vemos artistas de trayectoria que también se actualizan en cuanto al acompañamiento musical.

En el mundo de la música es necesario reinventarse.

Yo digo siempre que la juventud y la experiencia de la mano deben de caminar. El joven aprende del que tiene experiencia y el que tiene experiencia, actualizarse.

MIRA TAMBIÉN: Amanda Portales contará sus vivencias en libro

Usted también se ha actualizado...

Ahora por ejemplo están las plataformas, está el Spotify yo ya estoy en todo eso. También creo que la pandemia nos ha servido para poder explotar las redes y que se conozca un poco más nuestra música en todos lados.

A través de la Soniem (Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música) los artistas están pidiendo que haya mayor difusión de la música peruana.

Mira mi género es el que menos se escucha. Este es el comienzo de algo importante, espero que nuestra música se escuche sobre todo en las radios en FM (Frecuencia modulada), porque normalmente se escucha en AM (Amplitud modulada) pero en un horario que lamentablemente no es el mejor. Por ejemplo, en lo que a mí respecta he podido escuchar mi música a eso de las 4 o 5 de la mañana, y lo escuché porque simplemente estaba llegando de viaje.

Hay muy poca difusión.

Así es. Yo tengo un lema que hace muchísimos siempre digo: Un pueblo sin folclore, es un pueblo sin alma. Hay que amar primero lo nuestro y después el resto. Hay temas que se siguen escuchando más de 20 años, pero aquí hay gente peruana que hace muy bien su música y no se escucha.

De otro lado, Amanda invitó al público en general al Primer Festival de Música Peruana, que se realizará hoy en la Concha Acústica del Campo de Marte.

“El show empieza a las 3 de la tarde, le entrada es gratuita y habrán más de 20 artistas en el escenario”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR :