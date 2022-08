Amanda Portales no descansa y regresa a los escenarios con su nuevo espectáculo, ‘La leyenda vive’, donde cantará un tema de papá Chacalón. Dice que es pionera fusionando el huaino con otros géneros y no hay una renovación en la música andina.

“Estoy haciendo una canción de Chacalón, Lorenzo Palacios, y se llama ‘Ven mi amor’. La voy a grabar a mi estilo, con mi acompañamiento musical. Yo hice fusión hace muchos años y ahora quiero volver a hacerlo porque es un tema que me gusta y con el cual se le recuerda a Chacalón. Entonces, voy a dejarlo a consideración del público. No le quito la esencia de la chicha”, afirmó ‘La novia del Perú’.

Ahora que están de moda las fusiones, piensas que el huayno tiene que modernizarse.

En algún momento a mí me criticaron porque yo hice, en Iempsa (disquera), la primera fusión del huaino con la cumbia, con ‘Cariñito’, luego hice el ‘Jipi jay’. Me criticaron como no tienen idea, para mí la fusión hoy tiene que ser una buena fusión, más no una confusión, no hay que quitarle la esencia al ritmo. La nueva generación tiene que fusionar de una manera que quede un precedente tanto de lo que tú haces, con lo que quieres dar a conocer al público que, a veces, es muy tradicionalista. Puedes hacer fusión, pero no distorsionarlo.

La idea es que conserve la esencia de cada género.

Exactamente, eso es lo que yo suelo hacer. No hago una cosa estrambótica, ni tampoco una cosa mínima, pero creo que se tiene que dejar escuchar, bailar y también recordar. La nueva generación está en todo su derecho de ver las cosas desde otra perspectiva, de lo que viene a ser el folclore, pero sin quitarle su esencia.

Con estas fusiones buscas llegar a un nuevo público.

Estoy llegando a un público que sabe de Amanda por sus papás o sus abuelos, pero hay otros que no me conocen y son por esas cosas por las cuáles tengo que seguir trabajando. Es una lucha, pero linda cuando a ti te gusta el arte, la música.

Crees que no hay una renovación de cantantes del género andino.. .

Efectivamente. Ahora hay gustos y yo lo entiendo. Simplemente sonrío porque hay jóvenes que escuchan música y dicen ‘que lindo’, pero no saben que esos temas ya se cantaron y vendieron discos. La nueva generación está haciendo estos temas clásicos a su estilo. Ahora, por ejemplo ya no está Pastorita Huaracina, Flor Pucarina, Jaime Guardia y tantos. De la generación anterior tampoco está el Chato Grados, prácticamente casi, casi voy quedando sola en este canto. Entonces, hay que continuar.

¿Qué cantante folclórica crees que tomará la posta?

Mira no quiero ser pesimista, pero no creo (que alguien tomará la posta) por una sencilla razón. Ahorita se enfocan y centran en lo que son, quieren dar a conocer algo que les gusta, pero no les apasiona. Por eso yo digo en la vida hay que ser consecuentes y lograr tus objetivos, es lo único. Si haces algo que te gusta, está bien, pero nada más, no quedas en el tiempo. Se debe pensar no solamente en el hoy, sino en el mañana, que te recuerden.

No transcienden con su música...

Exacto, he visto nacer muchos y muy buenos artistas, pero después ya no sé nada de ellos. Simplemente se han retirado por ‘X’ motivos, ya sea por su profesión, su trabajo o porque ya formaron familia. Entonces, ya son prioridades que son más relevantes de lo que viene a ser la música. He visto a muchos, entre jóvenes artistas y también de los que tienen años, pero aún les falta un poquito para ubicarse, estar en un espacio preponderante.

Hablando de otro tema, ¿va a presentar un nuevo espectáculo?

Sí, este 15 de setiembre en el Gran Teatro Nacional, a las 8 de la noche. El espectáculo se ha denominado ‘La leyenda vive’ y esto por todo ese cariño que me muestra la gente. Las entradas están la venta en Teleticket.