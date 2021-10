La cantante Amanda Portales va a cumplir 56 años sobre los escenarios y alista un gran show en el Gran Teatro Nacional. Afirma que el año pasado perdió a muchos hermanos artistas y los recordará cantando.

“Es una bendición de Dios que nuevamente se estén reactivando los espectáculos. En lo que a mí respecta volveré al Gran Teatro Nacional, el sábado 20 de noviembre. Estoy agradecida con Dios porque estoy bien de salud, no he sido afectada por el coronavirus, he podido salir a Estados Unidos a cantar por el Bicentenario, me han hecho un reconocimiento. Me hace feliz subir nuevamente a los escenarios, yo creo que es volver a renacer, como el ave Fénix”, dijo la Novia del Perú.

Fue un año díficil para todos los artistas.

Totalmente. Mi última presentación fue el domingo 15 de marzo y el lunes 16 empezó la cuarentena. Yo me quedo con los contratos hechos porque por esa fecha tenía una gira por Europa, incluso ya habían comprado los pasajes. Hasta ahorita hago mis presentaciones de manera virtual, algunas presenciales pero con mucho cuidado.

No apostó por otros negocios como lo hicieron algunos de sus colegas.

Lo mío es la música, no me he reactivado en otro rubro y gracias a Dios me ha ido bien, pero con una tristeza tremenda de no hacer lo que te gusta, lo que te apasiona. Felizmente no me he deprimido y he estado con mis hijas tratando, en la posible, de meterme en la cocina, he estado como una esperancita. Ha sido una experiencia nueva para mí porque yo estoy de un lado para otro, saliendo, viajando y no se podía, por eso estoy feliz de volver al Gran Teatro Nacional con mi espectáculo ‘Viva la vida’ porque tenemos que estar agradecidos y valorar lo que tenemos.

También ha perdido muchos amigos.

No tienes idea. El ‘Día de la madre’ me llama el ‘Chato’ Grados para saludarme porque era mi aniversario y a la semana siguiente se va. Mi ahijado Mao Fernández, un chico joven, también Polo Palomino del ‘Dúo Mixto Huancayo’, Wilfredo Quintana, muchos han partido. Lo más doloroso es no poder despedirlos, por eso hice el tema ‘Dolor’, que es una mulisa que habla de la perdida de tantos amigos, familiares, de mis hermanos artistas.

Sé que les va a rendir un homenaje en su show.

Por supuesto, a todos esos amigos que partieron y la mejor forma de recordarlos es cantando (sus temas).

Así como pasó momentos dolorosos, también hubo felicidad como en el nacimiento de su nieta.

No sabes la alegría, es una bendición de Dios. Me han pasado muchas cosas bonitas, hay alegría en mí. Mis hijas están bien de salud y cada quién en su trabajo y profesión. También voy a retomar el viaje que quedó pendiente para Europa y vuelvo a hacer lo que me apasiona, que es cantar.