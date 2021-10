‘La reina de la tunantada’, Amaranta, Karina Benites Franco, agradeció al público por apoyar su arte, pues sus temas cuentan con millones de reproducciones en YouTube y otras plataformas digitales como Spotify donde ha posicionado varios temas de su repertorio que, después de año y medio debido a la pandemia, presentará este domingo en Casa Blanca de Ate Vitarte.

En Youtube tu tema ‘Malo tu corazón’ tiene diez millones de reproducciones, ‘Dime tú', siete millones y tu ‘Mix de tunantadas’ 17 millones, todo un logro...

Agradezco al público por su apoyo, tener más de 10 millones de vistas en las redes sociales es el fruto del trabajo de mi equipo y de mis ganas de ser artista, pues mis padres no querían nada con el arte, deseaban que sea abogada.

¿Por qué el nombre de ‘Amaranta’, qué significa?

Amaranta quiere decir ‘la que no se marchita’ y lo que buscamos con el nombre es decirle al público que nuestro folclore, nuestra música, que nos identifica, jamás morirá. Lo bonito de este momento que vivo es ver como los jóvenes disfrutan y cantan mis canciones, eso también es porque las redes sociales me han acercado a ese público juvenil de nuestro país y del extranjero, porque me han llegado cientos de mensajes de fans que viven al otro lado del mundo.

¿Y por qué tu familia se oponía a tu arte?

Mis papás, como provincianos ayacuchanos, al venir a Lima querían darle a sus hijos una buena formación y aunque en un momento me opuse, asumí el reto y estudié comunicación y derecho. Cuando terminé ambas carreras, les dije a mis papitos: seré artista.

Hace poco te presentaste en los programas de espectáculos de ‘América Televisión’ y comentaste que esta pandemia también te causó momentos tristes. ¿Qué te pasó?

Por esta pandemia perdí a mi papá el año pasado, se contagió de coronavirus y partió. Fue muy duro ese momento. Creo que casi todas las familias peruanas han perdido un familiar cercano o pariente por esta enfermedad que espero desaparezca pronto.

Vas a subir al escenario este domingo, debe ser emocionante estar nuevamente frente al público

Así es y una gran responsabilidad, porque queremos que el público goce y olvide sus penas con nuestra música, olvide el encierro, pero que también respete los protocolos que se deben cumplir para evitar más contagios. Es el momento de ser responsables por el bien de todos. Hay que usar la doble mascarilla y mantener la distancia social.

Estás enamorada, tienes pareja...

Por el momento estoy soltera, trabajando y difundiendo mi música

¿Te han pagado mal en el amor?

Sí, ¿a quién en esta vida no le han pagado mal? pero es irrelevante, nada que haya marcado mi vida porque sigo adelante.

Gran consejo para muchas mujeres que pasaron por una decepción amorosa o no encontraron al indicado

(Ríe) Así es, por eso también le canto a las mujeres para que sigamos empoderadas. Antes había mucha diferencia entre hombre y mujer, pero ahora esa brecha se ha acortado y me agrada. Todos somos iguales y lo importante es que hombres y mujeres siempre se respeten.

