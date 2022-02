La reina de la tunantada, Amaranta, Karina Benites, celebrará seis años de vida artística, este 20 de febrero y el destacado saxofonista Jean Pierre Magnet la acompañará en cinco canciones. La artista agradeció el apoyo de sus fans, pues gracias a sus ‘likes’ sus temas ‘Malo tu corazón’ y ‘Dime tú' han alcanzado más de 10 millones de reproducciones.

”Me parece estar viviendo un sueño, porque celebrar seis años de vida artística luego de vivir tantos momentos tristes por esta pandemia (perdió a su papá), es un privilegio. Reencontrarme con el público, este 20 de febrero en el Arena Perú, y escuchar sus aplausos, me va emocionar”, detalló la artista.

Amaranta también comentó que con esta presentación cumplirá uno de sus sueños, pues el saxofonista Jean Pierre Magnet participará en su espectáculo. “Compartir escenario con el maestro, es un privilegio, siempre quise cantar al lado de él y también con la maestra Eva Ayllón, me encantaría que ella interprete una tunantada y yo un vals, sería maravilloso”, detalló.

‘La reina de la tunantada’ también adelantó que pronto lanzará un nueva producción discográfica y dos de los temas que ha incluido son composiciones de ella. “Es un nuevo disco que ya no está centrado en el Ande del Perú sino de Sudamérica que contiene otros ritmos más festivos del altiplano como caporales y morenas. Es una producción que espero sea aceptada y querida como los temas que tenemos ahora que son tunantadas y huaynos”, detalló.

LA REINA DEL YOUTUBE

En Youtube tu tema ‘Malo tu corazón’ tiene diez millones de reproducciones, ‘Dime tú’, siete millones y tu ‘Mix de tunantadas’ , todo un logro...

Agradezco al público por su apoyo, tener más de 10 millones de vistas en las redes sociales es el fruto del trabajo de mi equipo y de mis ganas de ser artista, pues mis padres no querían nada con el arte, deseaban que sea abogada.

¿Por qué el nombre de ‘Amaranta’, qué significa?

Amaranta quiere decir ‘la que no se marchita’ y lo que buscamos con el nombre es decirle al público que nuestro folclore, nuestra música, que nos identifica, jamás morirá. Lo bonito de este momento que vivo es ver como los jóvenes disfrutan y cantan mis canciones, eso también es porque las redes sociales me han acercado a ese público juvenil de nuestro país y del extranjero, porque me han llegado cientos de mensajes de fans que viven al otro lado del mundo.

¿Y por qué tu familia se oponía a tu arte?

Mis papás, como provincianos ayacuchanos, al venir a Lima querían darle a sus hijos una buena formación y aunque en un momento me opuse, asumí el reto y estudié comunicación y derecho. Cuando terminé ambas carreras, les dije a mis papitos: Seré artista.

