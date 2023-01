¡LA APOYA! Richard Acuña no dudó en manifestar su apoyo a Brunella Horna, quien compartió un post anunciando el regreso de América Hoy, programa que conduce junto a Ethel Pozo, Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Domínguez.

“Que hermosa mi esposa”, escribió el excongresista. Brunella Horna le respondió con un “Te amo”.

A inicios de enero, la popular ‘Baby Brune’ se casó con el hijo de César Acuña, la ceremonia fue con amigos cercanos y familia, pero en Instagram se logró ver lo lujosa que fue, incluso, Mike Bahía fue el cantante sorpresa de la celebración.

Richard Acuña se emociona y le deja mensaje a Brunella

¿Qué dijo Brunella Horna luego de casarse con Richard Acuña?

Pese a demostrar estar muy enamorada, Brunella Horna reconoció que le chocó que le digan “señora” luego de casarse con Richard Acuña.

“Estoy disfrutando de mi etapa de recién casados, que es hermosa. Estoy en el mejor momento de mi vida, me casé con el amor de mi vida y soy muy feliz. Estoy segura del hombre que tengo a mi lado. Al día siguiente de mi boda ya todo el mundo me decía ‘señora’ y la verdad que me chocó. Prefiero que me llamen Brunella, soy muy joven para que me digan señora (risas)”, dijo.

