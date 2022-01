AMÉRICA HOY REGRESA. A través de un video de Instagram, Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila confirmaron su regreso al programa de las mañanas de América Televisión, luego de unas merecidas vacaciones alrededor del mundo.

En las imágenes se ve a la hija de Gisela Valcárcel, a la ‘rulitos’ y al popular ‘Giselo’ conectar a través de una llamada desde Estados Unidos, Barcelona y Madrid respectivamente para anunciar su retorno al espacio matutino muy a su estilo.

Por su parte Ethel Pozo, a través de su cuenta de Instagram, confirmó su vuelta a la pantalla chica. “Estoy muy contenta por regresar a América Hoy porque volveré a reencontrarme con el público que tanto queremos. Este 2022 llegamos con mucha energía, renovados, para seguir con un programa lleno de información y diversión, tenemos espectáculos, cocina, noticias... para seguir entrando a sus hogares y siendo parte de sus mañanas. ¡Nos vemos pronto!”, dijo la conductora.

Janet Barboza también se mostró feliz por regresar al programa y destacó la química que tiene con sus compañeros. Además, se pronunció por el posible ingreso de una nueva conductora al programa. “Me muero de la curiosidad, todas las vacaciones he estado pensando en que esta persona tiene que tener chispa, mucha correa y debe durarnos todo el año (risas). De ser así, estoy segura de que Armando Tafur, nuestro productor, quien tiene ojo clínico, sabrá elegir”, acotó.

Finalmente, Edson Dávila dijo estar complacido con su trabajo durante el 2021. “El año pasado realizamos un trabajo lindo y estoy muy contento de seguir siendo parte del equipo de América Hoy este 2022. Me siento muy cómodo con mis compañeros, este trabajo me hace feliz. ¿Llego recargado después de mi paseo por Europa? Edson está siempre recargado, con vacaciones o sin vacaciones, yo siempre estoy pilas, con la energía arriba, para mí cada día es un día de nuevo, lo aprovecho y lo disfruto”, indicó el popular Giselo.

¿Y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Cabe destacar que Christian Domínguez trabajó como colaborador de América Hoy durante todo el 2021, sin embargo, ahora no se sabe si regresará al programa. “Mucha gente me está preguntando y seguimos en conversaciones, yo feliz de estar en un lugar donde la paso bien, y mientras que yo esté cómodo y mi familia también, encantado de estar en el lugar donde me toque estar. Ya se dio la llamada, falta que sea ganadora”, dijo el cantante.

