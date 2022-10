El cantante chileno Américo resaltó, antes de su presentación en el Festival Heat GYE, que la cumbia sigue vigente, que el tema ‘Traicionera’ del compositor peruano Estanis Mogollón, es el que más le gusta de su repertorio y no descarta llevar al cine su libro autobiográfico ‘Yo Américo’ que lanzó hace poco por las plataformas digitales y donde cuenta los momentos buenos y los no tan agradables que le ha tocado vivir a los largo de sus 44 años.

“Saludo a mis hermanos de Perú, les tengo un cariño especial y estoy contento de cantar cumbia en el Festival Heat de Guayaquil”, comentó el artista chileno.

Hoy muchos artistas, exponentes de la cumbia están llevando su vida al cine, ¿le gustaría que eso pase con su historia?

Sí, al menos yo ya llevo avanzada una parte con el libro autobiográfico que lance digitalmente Yo soy Américo, donde cuento mis aventuras, desventuras, luces, sombras de todo un poco y sería lindo llevarlo un formato más visual.

Hoy se está dando mucha fusión en los géneros musicales, ha pensado hacer algo con algún exponente urbano

En realidad este es un gran momento para la cumbia, justo lo conversaba con mi gran amigo Christian Yaipén y hablamos de este fenómeno de la cumbia que está muy fuerte Juanes acaba de hacer algo con Los ángeles azules, Carlos Vives con Cumbiama, El Puma José Luis Rodríguez, Camilo, así que si alguien va a discutir que no es un gran momento para la cumbia es porque no está entendiendo nada, así que estamos atentos para conectar con otros ritmos no solo con lo urbano, también el pop, lo romántico y seguir explorando en nuestro arte.

¿Cuándo un feat con algún exponente peruano?

Pronto, hay tanto talento de mis hermanos peruanos, yo complacido de grabar.

De los temas que canta cuál es la cumbia que lo hace vibrar

La que me gusta más es ‘Traicionera’ de Estanis Mogollón (autor de El embrujo) y tema por el que lo descubrí e hice una versión especial que sin duda ha sonado fuerte y me en encanta interpretarla, es una canción hermosa.

‘CONSTANCIA Y DISCIPLINA PARA CREAR UN HIT’

Américo también participó en la segunda conferencia educativa ‘Mentes creativas, haciendo un hit’; al lado de los cantantes Eddy Herrera, Bull Nene y el productor Master Chris y precisó que la constancia, el trabajo paso a paso y entender la fuerza que hay en uno mismo son los pilares para que un artista pueda posicionar su música y convertirla en un hit.

“Los jóvenes de ahora tienen que entender la gran fuerza que tienen en este momento y saber que para convertir su canción en un hit va a tomar tiempo porque todo es paso a paso, con mucha constancia y disciplina y no hay que desmayar en el intento” detalló Américo.





