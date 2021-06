Domingo Johnny Vega Urzúa, más conocido como Américo, es un reconocido cantante chileno con una larga carrera musical y llena de éxitos. Su particularidad es que ayudó a popularizar la cumbia peruana en Chile, llevándola incluso, además de todas las radios, al Festival Viña del Mar.

Nacido en Arica, Américo charla de todo con TROME sobre sus proyectos profesionales, musicales y cuenta pasajes pocos conocidos de su vida. Además de su debut como conductor, invita a sus fanáticos al concierto virtual que realizará el próximo 26 de junio vía streaming y todos los detalles sobre el ticket lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram Américo Oficial.

¿Américo, cómo tomaste esta nueva experiencia de conducir el programa “Volver a vernos”?

Ha sido una experiencia muy bonita. Siento que además muy necesaria y alentadora en estos tiempos, ya sabes que por la pandemia se ha complicado mucho el trabajo. Entonces, es importante y necesario abrirse nuevos espacios y que bueno que siga conteniendo música, que sea conversación de música con amigos artistas y también poder compartir canciones generando un contenido mucho más positivo y noble para la gente. Ya sabes entre tantas noticias, yo sé que tú eres periodista y trabajas en eso, no resulta muy grato estar todo el tiempo solo recibiendo noticias no tan positivas. Así que bueno, lo estoy disfrutando mucho y esperando hacerlo lo mejor posible y que esto se pueda extender. El programa se transmite los fines de semana a las 10:00 p.m. de Chile en un canal de señal abierta llamado TV MÁS.

¿Ya recibiste la vacuna contra el covid-19?

Sí, ya fui vacunado con ambas dosis y es que ha habido una vacunación bastante masiva acá en el país (sé refiere a Chile). Esperando que otra gente se anime como aquellos que aún no lo han hecho que se resisten todavía aceptar que hay una pandemia en el aire, que es real, por mucho que algunos tengan sus ideas y uno no quiera aceptarlo y eso nos disguste, pero es real el virus, por eso hay que tomar las precauciones. Por mi parte, acá en casa mi familia lo ha hecho,

Hace unos meses hablamos de tu nuevo disco llamado con el primer single llamado “Júrame”, ¿cómo has recibido la audiencia de tu público ante esa canción?

Siento que lo ha recibido muy bien, a pesar de los tiempos y no poder hacer el trabajo físico de promoción, activación en ciertos países, ciudades o distintos lugares. Igual la gente ha abierto un espacio, ya pasamos el millón de vistas en YouTube de este video y siento que de alguna manera estamos cumpliendo los objetivos anima, ayuda y alienta a seguir presentando más música.

¿Y cuándo piensas sacar el disco ‘Cumbia Despechada’?

Estamos muy avanzados, yo siento que entre agosto o setiembre. Creo que setiembre puede ser un buen mes para ya lanzar el disco. Lo tenemos listo y se vienen colaboraciones importantes, muy bonitas y potentes. Es un disco que está precioso, muy popular para sentirlo, bailarlo y ha sido un trabajo muy lindo de poder desarrollarlo en este tiempo.

¿ Y el segundo sencillo para cuando lo piensas sacar?

Finales de julio o primeros días de agosto se llama “Y yo me voy”, te advierto que es para bailar y está muy buena.

AMÉRICO Y SUS AMIGOS DE PERÚ

¿Hay alguna colaboración con algún artista peruano?

No, no hemos podido. De hecho hemos hecho casi todo lo hicimos prácticamente en Chile. Las colaboraciones cada uno de los artistas lo trabajaron respectivamente en sus países y fue muy poco lo que tuvimos que pedir o buscar afuera. Pero es por el tema de la pandemia que hay tantas restricciones, yo creo que ya pronto vamos a poder volver a viajar. Siento que tengo un pendiente no solo grabaciones si no trabajo con los artistas y amigos de Perú, un país que siempre me ha recibido con mucho cariño, trabajo y me debo una experiencia que vaya más allá con un país que le agradezco tanto.

¿Aún está pendiente lo de hacer música con Amy Gutiérrez y Tony Succar?

Sí, no lo hemos podido concretar nada más que por este tema de la pandemia. Tengo una linda con Tony y también el poder de conocer a Amy para disfrutar de su talento y calidad. Sabemos que está pendiente y será algo que seguramente los tres queremos lograrlo, Siento que hacerlo a distancia pierde mucha magia, historia y experiencia el realizarlo de ese modo. Yo ya pronto, si Dios quiere, regresaré a Miami. Entonces, ahí se me hace mucho más fácil trabajar con Tony y por supuesto darle vida a este proyecto que lo tenemos recontra pendiente con ellos, pero sabemos que en el momento de sacarlo va a ser un hit musical y la gente lo va a recibir con mucho cariño.

Hace poco tuviste un gesto con un participante de Yo soy, ¿eso habla de tu calidad de persona muy bien?

La verdad que siempre intento compartir desde una tribuna en la que realmente pueda aportar algo y pueda tener un cruce de experiencias que sirva. No solamente en ese momento sino a posterior. De ahí, estando en el programa me encontré con algunos compatriotas tuyos muy talentosos, el público chileno los ha recibido con mucho cariño y llevan bastante tiempo en carrera ganándose un lugar importante en el corazón de la gente aquí. Además, de un programa bonito como lo es el “Yo Soy”.

En ese concurso hay muchos fans que te imitan, ¿qué piensas de ello?

Muy alentador y muy bonito. Imagínate que en otro país te estén imitando y toman como referencia el trabajo que uno ha hecho. Me gusta mucho. Yo sé que en versiones anteriores también hubo un participante como Américo que llegó a instancias bien avanzadas. Es algo muy bonito con lo importante que viene siendo la cumbia y además los intérpretes que ustedes tienen cómo: Grupo 5, Hermanos Yaipén, Candela y así podríamos hablar un buen rato de todos ellos. Para mí es muy motivador ganarme un espacio chiquito en medio de grandes amigos y grandes intérpretes del género tropical como es la cumbia.

AMÉRICO Y LA CUMBIA, LA CUMBIA Y AMÉRICO

¿Qué significa la cumbia para Américo?

He explorado mucha música y lo sigo haciendo. Sin duda con la que más me identifico y llenado es la cumbia. La hemos podido llevar a distintos lugares, escenarios de lo que he podido construir una carrera muy bonita. Son muchas las satisfacciones que me ha dado la cumbia y la gente disfruta mucho de ella. Eso es lo más importante la cumbia que me acabo de realizar un tatuaje que dice “cumbia” y está muy bonito, ya pronto lo voy a mostrar (risas).

Eso habla del agradecimiento hacía ese género que te ha dado mucho a nivel profesional

No ha sido fácil. Estoy seguro que mucha gente sabe lo que es construir desde la raíz. Voy a estar siempre agradecido y siempre trabajando para mantenerme vigente en compañía de la gente. Pero para que no se me olvide de donde vengo ahí está el tatuaje de cumbia, mezclado de otros tatuajes como familia, amor, música, humildad, amigos y Jesús, Tengo ahí un collage en el brazo bien interesante e inserto en el medio y otras cosas muy importantes está la cumbia siempre conmigo.

¿Consideras que hoy es más fácil posicionarse en la música a través de las redes sociales?

Las redes sin duda que ayuda y te presentan de inmediato con una identidad con características propias, con una imagen, es un todo. No solo es oír la canción sino es verte en esta cosa más cotidiana. Pero esa cosa crea mucha más competencia, por ese lado se vuelve más difícil y hay que ser bastante ingenioso, atrevido y especial para ganarse un espacio. Además, con tanto talento que uno ve en Instagram, Facebook y TikTok, el derroche de talento es impresionante.

Se ve mucho talento en las redes, es cierto.

A veces yo veo tanto joven tan gracioso con tanto desborde de talento, que estoy al borde de la depresión y me pregunto cómo cantan tan bien o baila tan bonito. Por supuesto que detrás de tanta competencia de ganarse un espacio también hay mucha motivación. Tiene de todo un poco y hay que saber equilibrarse en las plataformas de las redes que son hoy un trampolín muy grande.

¿Cómo fue grabar en pandemia tu nueva producción musical?

Ya lo veníamos practicando desde antes con los software de grabación, hoy en día están hechos y diseñados para eso. Así que por el lado musical no era tan complicado. Sí fue difícil en el caso de “Júrame”, que hicimos el video en Miami con restricciones y entonces ahí de de cierta manera se complica. Yo agradezco mucho el poder seguir entregando material musical porque sé que muchos colegas no lo pueden hacer. Ha sido tremendamente complicado, llevamos más de un año con la pandemia, yo siento que de no pertenecer a la disquera internacional Sony Music me sería mucho más complicado y difícil. Agradezco e haber tenido buenas decisiones sin haber sabido que venía esta pandemia con restricciones.

EL LADO HUMANO DE AMÉRICO

En Chile hay algún concierto piloto, ¿En Perú están por realizar uno probablemente en julio?

Las promesas que hay con las actividades de concierto son todas para el próximo año. Esperamos que en nuestro mes patrio de setiembre, que seguramente es lo que está pasando con ustedes. Hay mucha esperanza e ilusión de hacer estas actividades, por supuesto que con restricciones y obligaciones. Así llegar a un post fiesta de fin de año mucho más fortalecido y con muchas cosas aprendidas en una nueva normalidad. Nos sigue faltando muy poco para eso, pero eso poco que falta nos hace ser más responsables a no desaforarnos, a no descontrolarnos y poder volver a una nueva normalidad.

¿Cuál fue la clave de Américo para ser exitoso?

De todo un poco. El trabajo, la constancia, la perseverancia, consecuencia, humildad. disciplina y también los errores de equivocarse, es que a veces fallar también ayuda. Si no tienes todo eso presente en una historia o una vida sería imposible construirse del todo. Uno también es error, equivocarse y a veces no cuidarse, A veces hay que tener todas esas cosas presentes en el momento indicado. Todos esos factores ayudan y son esenciales en la construcción de una persona, de una relación o trabajo.

¿En qué te has equivocado?

(Se ríe) En un montón de cosas, sin duda, dejar pasar oportunidades, sabotearme muchas veces pensando que todo estaba hecho o bien hecho, solo que hay consecuencia de decisiones y acciones. Sin duda que hubiese sabido todo eso hay experiencias que no lo volvería a repetir. No estar totalmente claro, despierto y atento. Otra cosa ha sido dejar oportunidades y no haberse dado cuenta de tanta cosa linda que había alrededor. Muchas veces no celebrar o gritar a un momento de alegría. Eso sería una buena crítica para mí.

AMÉRICO, ¿EL CHILENO MÁS PERUANO?

¿Qué significa para ti Perú?

Tengo unas ganas tremenda de poder ir a cantar a Perú. De generar una cantidad de conciertos, ya que eso es lo que me falta. Es una tremenda deuda que tengo conmigo. He cantado con muchos artistas peruanos, tengo amigos y buenas relaciones. Hemos recibido todo y tengo premios, reconocimientos de parte de ustedes, los peruanos. Y no se ha podido coronar con shows que me vean cantar y sientan lo que quiero entregar. En mi reportorio hay muchas canciones que les pertenece, pero tengo ganas de llevarle mi versión, mi forma y yo me imagino y entiendo cuál sería la reacción. Aparte que yo nací en Arica, tengo una relación de vida muy cercana con Perú, lindos recuerdos y experiencia con ese país. Hay mucho sentimiento y compromiso bastante grande de cumplir con Perú, un país grande, fiestero, cumbiero y sentimental, que tiene todas las características para desarrollar un trabajo de una temporada que sería algo muy auspicioso y lindo. No solo a cantar mi nuevo tema “Júrame”, “20 rosas”, “Desde que te fuiste” y tanto otras canciones que también necesito enseñarlas a ustedes, mezclada con grandes éxitos.

¿A quienes admiras?

He tenido la suerte de conocer y compartir con mucho de los artistas que admiro y que pensaba que en algún momento iba a ser inalcanzable como lo son Marc Anthony o Marco Antonio Solís. Justamente yo conocí la música de Marc Anthony en los viajes que hacía con mi papá a Tacna. Mucho antes de que explosionara la carrera de Marc Anthony en esta parte de Latinoamérica, la gente no lo conocía mucho y yo ya disfrutaba de su música. Emanuel, Yuri, Franco de Vita y Lucho Barrios. Razón por la cual cuando falleció Lucho Barrios me sentí en la obligación sentimental de ir a despedirlo y poder estar ahí. No fue una cosa que se me ocurrió o estrategia, para nada, Tuve la suerte de conocerlo, compartir con él y su familia, Faltan muchas cosas por lograr como te dije con Amy Gutiérrez, Daniela Darcourt y me encantaría hacer algo con Gian Marco.

¿Por qué viajabas a Tacna?

Mi papá era comerciante y de alguna manera todavía lo viene siendo. Entonces, teníamos un tránsito casi diario. Yo de pequeño me pegaba mucho a él con mis hermanos y comíamos muy bien. Eran tiempos muy bonitos.

¿Cómo nace ese vinculo con la música de Lucho Barrios?

No es mi generación, pero sí gozábamos mucho de sus canciones en casa. No solamente de él sino de Iván Cruz, al cual conozco muy bien y compartimos muchas veces en la casa de Iván. Otro cantante que se oía era Manuel Donayre, imagínate los tiempos que te estoy hablando y esa era la música que mi papá escuchaba en la casa y que disfrutábamos. Después, tuve la suerte de conocerlo a Lucho Barrios y mucha gente piensa que es chileno por la canción “La Joya del Pacífico” y tuvo una carrera muy nutrida en Chile. Tuve la suerte de conocerlo y compartir momentos con él.

¿Algún otro anécdota con un artista peruano?

Recuerdo que para un Día de la Madre vino Eva Ayllón a cantar al Teatro Oriente en Chile y yo compré un par de tickets para ir con mi mamá y fui junto a ella para el concierto. Me acuerdo que compré un ramo de flores y antes que termine el concierto y me acerqué hasta el escenario y se regalé. Una admiración tremenda y ese día la pasé con mi madre. Fue una noche muy bonita y romántica. Después con el tiempo conocerla y compartir momentos. Hemos cenado, nos hemos reído y la verdad que esas cosas me sorprenden. Ojalá tenga algún registro de cantar con ella. Lo hemos hecho, pero no tenemos un registro para compartirlo. Fue una experiencia bien linda y como he buscado mis oportunidades y el acercarme a esa gente que admiro y respeto mucho en la música.

EL FUTURO DE AMÉRICO

¿Qué otros retos se viene para Américo?

El día sábado 26 de junio tengo un concierto vía streaming (show online), donde vamos a realizar un concierto temático se llama “Por Ellas” son canciones de la vida de artistas mujeres con letras de mujeres y de ahí escogimos 15 canciones con un formato bien romántico y intimo, en el cual desarrollamos un producto muy lindo y lo presentaremos ese día. Así que quiero invitar a toda la gente de Perú, ya que la presentación es multinacional y en mis redes Américo Oficial ahí está el link electrónico para que puedan comprar y disfrutar en familia el show en un espacio seguro.

¿Y el proyecto de la película?

(se ríe) Nos falta el espacio para poder hacerlo. Todo dependerá de una vez que nos den la autorización para realizarlo y empezaremos a construirlo. Primero hay que empezar a desarrollar el proyecto, ver cómo camina y funciona. Luego ver que el contenido pueda relatar la historia que siento que es tremendamente interesante y que la sigo construyendo día a día, más que de mi persona, lo que motiva es poder tener un formato visual de lo que siento que la historia es muy común. El camino que uno se hace desde provincia, donde uno siente que son lejanas las oportunidades para poder construir algo verdaderamente bonito y con todo lo que trae: pena, alegrías y muchos desaciertos. Siento que es la manera de representar una historia muy honesta que se replica en muchos lugares y mucha gente.

¿Qué tipo de música estás oyendo mientras manejas?

Hoy disfruto de un repertorio más regional mexicano, que bien se puede llamar popular colombiano, es muy similar. Son esas canciones bien sentidas que hablan mucho del desamor, alcohol, llena de acordeones y trompetas. También estoy disfrutando mucho de lo que son estás tendencias nuevas, no sé si tan radical pop urbano, que tienen un contenido muy temático, profundo y social de mucha realidad. Hay una cantidad tremenda de artistas de nuevos talentos en ese tipo de música. El Freestyle también me encanta y ver las batallas de la FMS. Perú tiene grandes representantes al igual que Argentina, México y Chile sin duda son los que ha marcado la pauta para ir a competir afuera. Me encanta y la verdad que gozo mucho de eso, me declaro un fan del Freestyle.

¿Te animarías a hacer Freestyle?

Yo no ( se ríe), pero compartir con artistas de ese tipo de música me encantaría. Además, siento que la mezcla sería letal. ya que sería una cumbia muy social y sentida. Siento que sería una especie de una música hip hop muy latino. Imagínate el coro cumbiero, muy popular, que siento que sería muy espectacular.

¿Sería un hit musical?

Sin duda que sí. Ojalá no se copien la idea de lo que te estoy diciendo.

Te cuento, hemos cumplido 20 años.

Felicidades Trome por este nuevo año y que sean mucho más en esta adaptación a estos nuevos tiempos. Agradecerle los espacios que me dan para hablar sobre mi carrera. Cuando lo leo veo hasta dónde llegó la cumbia y pude llegar mi carrera. Solo agradecimiento a ustedes por el recibimiento.

También se te ve activo en Tiktok

(risas) Ahí comparto algunas cosas personales.

