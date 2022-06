El cantante chileno Américo llegará en los próximos días a Lima para un concierto con ‘Los Ángeles Azules’ y reconoció el enorme talento de los compositores y cantantes peruanos con los cuales espera volver a trabajar; pero reconoció que desea grabar con Tony Succar, pues puede darle nuevos aires a la cumbia. Asimismo, señala que espera disfrutar de un rico ceviche y del pisco peruano.

¿Estás promocionado tu nuevo disco ‘Cumbia despechada’?

Así es, es un disco que nace en la pandemia y lo volcamos en un disco de puras sensaciones de desamor, de despecho, de sufrimiento. Actualmente estamos compartiendo el tercer sencillo que se llama ‘Aquí abajo’ y se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Es un disco bien pasional, que mantiene la línea del desamor y desencuentros que marqué desde el primer disco donde participaron distintos y grandes compositores del Perú como Estanis Mogollón, Pelo D’ Ambrosio, William Luna, y muchos otros.

Actualmente la cumbia se encuentra en un auge internacional, ¿tú cómo lo percibes?

No solo con los grupos más tradicionales que siempre están marcando la pauta, sino también con artistas más pop pues Sebastián Yatra grabó ‘Amor pasajero’ o cuando la canción del año ‘Vida de rico’ de Camilo, es también otra cumbia. Muchos otros como Juanes también lo hace con aires de rock, y veo que la cumbia vive un momento importante.

Planeas grabar nuevamente con algún solista o grupo peruano...

Siempre está ese deseo, ya he grabado y compartido escenario con muchos peruanos como el grupo Candela, el Grupo 5, los Hermanos Yaipén y Maricarmen Marín, que son muy talentosos y con nivel internacional. Ahora mismo quiero grabar con Tony Succar, quien es mi gran amigo y busco traerlo al mundo de la cumbia, siempre es bueno tener nuevos aires en la música.

Aunque respiras cumbia, una de tus pasiones es el rock...

Así es, y en la intimidad lo sigo disfrutando, es uno de los placeres que mantengo desde mi juventud. La música nos mueve en diversas etapas de la vida y se disfruta.

Llegas pronto a Lima para ofrecer un concierto con ‘Los Ángeles Azules’...

Sí, estoy como invitado de la gira Sudamericana de ‘Los Ángeles Azules’, la banda número uno del plantea. Me invitaron y estaremos en Lima con un show espectacular el próximo 9 de junio en el Arena Perú.

Te vas a reencontrar con muchos fans...

Yo siempre he tenido muchas ganas de seguirlos visitando, de hacerme un nombre, que me conozcan, por eso, estoy contento de irles a cantar y todo lo que trae eso... porque también es importante ir a comer ceviche, tomar pisco... ojo, a mí no me importa de quién es el pisco, si de Chile o Perú, lo importante es disfrutarlo.

¿Cómo te tocó vivir la pandemia?

A pesar de lo duro que fue la pandemia pude grabar, sacar un material nuevo y compartir los lanzamientos con el público, y lo pude sortear de buena manera.

Buscando lo positivo en cada momento...

Siempre hay que sacar lo positivo, de cada experiencia, es una oportunidad de algo, hay que estar atento para descubrir lo que es, y esta pausa, este silencio que vivimos fortaleció la paciencia, la creatividad y en lo personal, el poder estar más cerca de mi familia.