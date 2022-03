LE DIO CON PALO. Gigi Mitre expresó su opinión sobre la congresista Sigrid Bazán y arremetió contra ella al tildarla de posera. La conductora de ‘Amor y Fuego’ comparó a la experiodista con la actriz Vanessa Terkes, quien estuvo haciendo obra social al lado de Juan Sheput.

El programa de Rodrigo González y Gigi emitió nuevas imágenes de Vanessa Terkes con el exministro Sheput y su supuesto romance que estarían viviendo. A ambos se les ve juntos posando durante una labor social.

Tras esto, Gigi Mitre destacó el buen corazón de la ‘Terkes’ y aseguró que, aunque pueda estar buscando votos para las elecciones municipales, siempre está envuelta en obras de caridad. Caso contrario, según dijo, a la parlamentaria Sigrid Bazán.

“Ella siempre está involucrada en obras sociales, ella sí es bastante empática en ese aspecto. Fuera de que esté buscando el voto, yo sí creo que Vanessa sí es una chica que ayuda, que se remanga el pantalón, no la veo como para la pose, la foto, no la veo como Sigrid Bazán. Ella la ha luchado desde chibola ”, destacó.

Gigi Mitre ‘dispara’ EN VIVO contra Sigrid Bazán: “La veo una posera, Vanessa Terkes trabaja más que ella”

Las palabras de Gigi Mitre dejó sorprendido al popular ‘peluchín’, quien se puso los lentes y le pidió que le dé su opinión sobre Sigrid y ella arremetió.

“ A la Sigrid Bazán la veo una posera, la veo que quiere como sea no puede ser objetiva, da la contra en todo. Su discurso no va con su comportamiento, no la veo auténtico, ese es mi punto de vista. Igual me parece que la gente ha votado por ella, por eso está en el Congreso y debe tener sus seguidores. Pero a pesar que Vanessa (Terkes) no está en el Congreso yo creo que trabaja más que Sigrid Bazán”, sentenció.

VANESSA TERKES Y JUAN SHEPUT JUNTOS

Vanessa Terkes y Juan Sheput celebraron el cumpleaños número 44 años de la actriz, el último 3 de marzo, en una íntima reunión. El programa ‘Amor y Fuego’ difundió imágenes que confirmarían que mantienen una relación sentimental.

La modelo no quiso poner al descubierto su cara al cubrirlo con un corazón, pero no se imaginó que el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre los ampayaría.

La fotografía que compartió Vanessa coincide con la vestimenta del exministro Juan Sheput, con quien se fue a almorzar para el día de su cumpleaños. Con una camisa blanca y una corbata negra, el político se deja ver al lado de Terkes.