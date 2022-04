¿Jessica Newton ‘sepulta’ amistad con Magaly Medina?: “Fue muy desagradable, le hizo daño a mi familia”

Jessica Newton fue consultada sobre una posible reconciliación con Magaly Medina, ambas eran amigas muy cercanas, pero en febrero la organizadora del Miss Perú se distanció de la ‘urraca’ en medios de críticas hacía Cassandra Sánchez y Deyvis Orosco.

Durante una entrevista a ‘Amor y Fuego’, Jessica Newton reiteró que decidió cerrar etapas tóxicas para ella y parte de ello implica no tocar temas que le desagradan.

“He retirado todas las cosas tóxicas de mi vida, me refiero a todo lo tóxico y una de las cosas tóxicas es hablar de las cosas que no me suman (…) Tomar temas que me son desagradables” , señaló.

Jessica Newton sobre ‘bronca’ con Magaly Medina: “Le hizo daño a mi familia”

‘Peluchín’ insistió con el tema y la organizadora del Miss Perú indicó que toda a ‘bronca’ con Magaly Medina afectó a su familia, por lo que espera que en algún momento puedan conversar en persona de eso.

“Ese tema ya tuvo su momento, fue muy desagradable, le hizo mucho daño a mi familia y ahí lo dejo ”, manifestó.

Asimismo, enfatizó que se queda con los buenos momentos que paso con la ‘urraca’. “No voy a utilizar la pantalla para decir nada porque nada de lo que pueda decir va generar un impacto positivo ni en ella ni en mí”, agregó.

