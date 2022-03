Gigi Mitre utilizó las cámaras de Willax TV para responderle a Magaly Medina, luego que conductora de ATV criticó la entrevista de “Amor y Fuego” a Jorge Pozo, padre de Ethel Pozo.

Con voz firme, la presentadora de “Amor y Fuego” defendió la entrevista que se realizó a la expareja sentimental de Gisela Valcárcel.

“De cuando acá se entrevista a los que son buenos, los que son correctos y solo a los que nos caen bien o tal. A caso no es verdad que en un noticiero entrevistan a corruptos, a delincuentes e inclusive a gente que está presa... No entiendo por qué ahora que se consigue una nota con el papá de Ethel Pozo, ahora somos personas sin escrúpulos. Los escrúpulos no los dan en la casa, vienen de la familia y viene con los valores que creciste y no por el contenido de un programa o por el veneno que quieras dar”, sentenció Mitre.

“Tú (por Magaly Medina) estabas más preocupada en tirarnos guano y después hacer un comentario sobre el papá de Ethel (Pozo). Podemos estar de acuerdo en unas cosas y en otras no, pero esto es otro tema. Lo más importante para ti era decir ‘espero que nadie le de cabida’. Ella sabía que tenía una promoción de la entrevista (a Jorge Pozo)”, añadió Gigi muy molesta.

Magaly Medina criticó entrevista de “Amor y Fuego” al padre de Ethel Pozo

Medina indicó que tiene diferencias con Gisela Valcárcel, madre de Ethel Pozo, pero que no entrevistaría a Jorge Pozo por no haberse hecho responsable de su hija en momentos difíciles.

“Creo que Ethel Pozo se ha criado bajo la batuta de la madre, una madre soltera, que trabajó duro y parejo para sacarla adelante con ayuda de su madre y sus hermanas. El padre biológico el que aportó solo una parte para que esa criatura venga al mundo y que después de firmarle nunca más la ayudó para mí no es padre”, expresó Medina.

“Reconozco que tenemos grandes diferencias nunca será mi amiga, pero respeto lo que hizo por su hija, que no me gusta como anime es diferente. (Ethel Pozo) es una chica de bien, profesional, madre de sus hijas, que se gana a la vida decentemente, y no va a venir alguien aprovechador a decir si no me das plata, salgo en medios y hablo todo, eso es vil chantaje, así que no voy a hacer eco de este señor, espero que nadie en la televisión lo haga”, sentenció la periodista en “Magaly TV: La Firme”.





