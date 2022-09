‘Amor y Fuego’ es uno de los programas de espectáculos que se transmite en vivo, vía Willax TV, sin embargo, este viernes 30 de setiembre los televidentes se sorprendieron al no ver en directo a Rodrigo González y a Gigi Mitre. ¿Qué pasó?

Los usuarios notaron que el programa de este viernes es repetición y grabado del último jueves, por lo que en Twitter se desató una serie de interrogantes.

“ Qué pasó hoy en el programa ‘Amor y Fuego’, queremos ver a Rodrigo peluchín y a Gigi, justo es viernes ”, “Vi que Rodrigo está en Cusco, pero ¿Gigi?”, “Qué pasó con el programa”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, ‘Peluchín’ compartió videos desde Cusco, donde se toma fotos con sus fans. “ Mi Cusco querido, cuántas ganas tenía de volver a verte ”, escribió.

Conductores de 'Amor y Fuego' se ausentan

MAGALY RESPONDE A ‘PELUCHÍN’

En entrevista con Trome, Magaly Medina dijo que a sus enemigos los escoge ella y no le respondería a quienes pretenden ‘colgarse de sus faldas’ en busca de protagonismo, luego que Rodrigo González, ‘Peluchín’, señaló que la periodista lo llamaba a las 9.30 de la mañana, los sábados, para pedirle contenido para su programa.

Magaly, tu exahijado ‘Peluchín’ contó que le pedías contenido para tu programa...

Mira, no voy a contestarle a cada persona que se agarre de mis faldas para tener un poco de protagonismo. No puedo hacerlo de verdad. Ahora mismo estoy pendiente de mis redes y de verdad estoy superocupada. A mis enemigos los escojo yo, ellos no me escogen a mí, para nada. A mí déjame con Gisela, que por lo menos con ella estamos en el mismo level, ja, ja, ja.

La versión que Rodrigo dio sobre el rating diciendo que Andrea Llosa era la reina, hizo que ella declare que en la TV no había reinados, que le parecía huachafo hablar de las cifras y hasta Pamela Vértiz comentó que con Andrea son ‘el combo perfecto’...

Las estadísticas y los números son lo más exacto que existe y ahí están. Los auspiciadores del programa lo tienen, los canales lo tienen, la gente que trabaja en los canales igual y no se manipulan. Hay gente que sí manipula sus cifras, porque les conviene y les duele que les digan la realidad, pero ahí están los números. Yo todos los días trabajo por mi rating y se ven los resultados. Siempre quiero más y en eso estamos trabajando mi equipo y yo. Y como ya dije, no le voy a dar tanta cabida a tantos angurrientos que quieren un poco de titulares en los diarios.