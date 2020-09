Vuelven con fuerza. Rodrigo González, conocido popularmente como ’Peluchín’, dio a conocer a sus miles de fanáticos de Instagram que el próximo lunes 14 de septiembre estrenará “Amor y Fuego”, programa que conducirá junto a Gigi Mitre y que se emitirá por Willax TV.

En su perfil de Instagram compartió un video junto al siguiente mensaje: “Mis amores: ¡Es momento de empezar el show! Estreno lunes 14 de septiembre. 1:30 p.m. por el aire de Willax Televisión”. Gigi también publicó el mismo video y mensaje en su cuenta personal de Instagram.

En el clip, de poco más de 30 segundos, vemos imágenes del día que ‘Peluchín’ se reencontró con sus fanáticos en su visita al programa de Magaly Medina. Además, se vio capturas de las reacciones de sus fans en redes sociales cuando se dio a conocer el regreso de la dupla a la pantalla chica.

En cuestión de minutos, el video alcanzó a tener más de 41 mil reproducciones y sus fanáticos se han mostrado emocionados y ansiosos.

“Muchos éxitos”, “Qué éxito. No me lo perderé por nada en el mundo”, “No me la pierdo”, “Qué escándalo”, “Me muero”, “Te amo Peluchín”, “Y por fin”, “Por fin, después de tanta espera”, “Ya era hora”, son solo algunas reacciones de sus fans.

Días atrás, los conductores de televisión mostraron a través de las redes sociales que sometieron a diversos exámenes médicos antes de regresar al aire.

Como se recuerda, la popular dupla logró su mejor momento como conductores del desaparecido programa “Amor amor amor”, y posteriormente “Válgame Dios” -espacios que se transmitían por la señal de Latina- donde solían hablar de las noticias más resaltantes de la farándula.

VIDEO RECOMENDADO

Peluchín se burla del abdomen de Nicola y pide disculpas por comparación con Luis Miguel

Peluchín se burla del abdomen de Nicola y pide disculpas por comparación con Luis Miguel