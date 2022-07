¡SE ARMÓ! Zully Pinchi aceptó una entrevista en ‘Amor y Fuego’ y en un inicio todo se desarrollaba con normalidad, pero una pregunta de Rodrigo González fastidió a la excandidata al Congreso.

“(¿Usted ha sido amante de Martín Vizcarra? Yo no he sido amante del expresidente ¿Tu has sido amante de alguien? (Rodrigo: No, tengo la autoestima elevada)”, expresó.

Ante ello, Gigi Mitre replicó y le preguntó si en todo caso había llamado a la exprimera dama Maribel Díaz, esposa de Martín Vizcarra, para aclarar ese asunto. “Yo no conozco a la señora”, respondió.

Zully Pinchi arma bronca en set de Rodrigo González y Gigi Mitre: “¿Para qué me invitas?”

Rodrigo González continuó hablando sobre la esposa del expresidente. “Claro la esposa de Vizcarra ve que en lugar que usted aclare se pasea y se presta para el chiste”, agregó. Esto incomodó a Zully Pinchi, quien rápidamente indicó que nunca se había “prestado para chistes”.

Zully Pinchi se molesta EN VIVO con Peluchín y Gigi tras pregunta sobre Vizcarra (Video: Willax)

“ Entonces ¿para qué mi invitas Rodrigo? ¿Para qué me invitas? Yo no puedo ir a donde una persona que no conozco a decirle algo que no me compete. Lo que yo tenga que hacer será en un Tribunal, no tengo por qué venir aquí a contarles a ustedes lo que voy hacer”, enfatizó.

Cabe precisar que el nombre de Zully Pinchi cobró notoriedad luego de un reportaje de Panorama donde se revelaron presuntos chats con el expresidente Martín Vizcarra, estas conversaciones inspiraron la canción “Mi Bebito Fiu Fiu”.

