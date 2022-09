¡ASU! La aún esposa del notario ampayado con Giuliana Rengifo contó que el programa de Magaly TV: La Firme la contactó para ofrecerle dinero por sus declaraciones. Además, indicó que la podía contactar con la misma Magaly Medina porque se solidarizaba con su situación.

“ Me dijeron incluso que me podían pasar con la misma Magaly, que la Magaly Medina se siente muy identificada conmigo, pero que...decida ¿no? Que puedo irme ahorita (...) quieren que yo de mi testimonio que yo he visto la infidelidad de la señora Rengifo contigo ¿no? Y cosas así, les he cortado, y les he dicho que los voy a denunciar si me siguen llamando””, expresó en Amor y Fuego.

Según Giuliana Rengifo, un equipo del programa de la ‘urraca’ fue hasta Pucallpa para preguntarle a la mujer sobre su situación y que ella quede mal.

“Fueron a entrevistarla y meterle la llamada, y decirle: ¿Tú estas casada? Y sí (está casada), pero ellos lo que quieren es llevarse a la señora y sentarla en el programa y pagar”, dijo.

Esposa de notario rompe su silencio: “Magaly TV me quiere pagar $1 000 por mi testimonio”

¿QUÉ DIJO GIULIANA RENGIFO SOBRE AMPAY?

Luego de las imágenes donde se le ve besándose con un notario, la cumbiambera Giuliana Rengifo afirmó que Magaly Medina es una “ardida”, esto debido que ella estuvo saliendo con su esposo Alfredo Zambrano.

“Estoy cansada de que Magaly siga insistiendo y persiguiendo, no sé qué cosa tiene conmigo. Me está persiguiendo, yo lo sé. A ella no le importa su patrimonio, que su marido también es notario, con tal de vender morbo, es increíble lo que ella está haciendo, manchando mi honra y eso no tiene perdón ”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

Giuliana Rengifo aparece en ‘Amor y Fuego’ y lleva pruebas tras ampay: “Mancillan mi honra como mujer”

Giuliana Rengifo: Notario pucallpino y su esposa siguen viviendo juntos y con sus hijos, según chat

Magaly Medina anuncia capítulo 2 del ampay a Giuliana Rengifo: “Esta telenovela recién empieza”