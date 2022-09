¡SIGUE CON POLÉMICA! Yessenia Velásquez, conocida como ‘Robotina bamba’, volvió a referirse a la “relación” que mantuvo con Robotín y afirmó que Robotina debería darle las gracias por abrirle los ojos. “Estoy tratando de abrirle los ojos a Robotina porque ella dice que no, que no, que no”, expresó a Magaly Medina.

No obstante, el ‘urraco’ le dijo que debería ponerse en la posición de Karelys Molina, esto hizo que la joven reflexionara y le pidiera disculpas. “ Yo creo que se siente mal, a Karelys que me disculpe, que no vine con la intención de que se sienta mal ”, indicó.

Pese a las imágenes y las revelaciones de Yessenia, Robotina indicó que no dejará de ver a Robitín por motivos de trabajo. “Voy a tener que verlo otra vez, tengo contratos con él, tengo que verlo otra vez, pero qué hago, pero qué hago, el trabajo está primero”, señaló.

¿AMPAY DE ROBOTINA BAMBA Y ROBOTÍN FUE ARMADO?

En la víspera, el portal de Instarándula ha difundido un video de Robotina y Robitín, donde aparecen juntos viendo el ampay de Magaly TV: La Firme. “Yo creo que todo es show y a la única que le están tomando el pelo es a Magaly ”, escribió una ‘ratuja’.

Ante ello, el periodista Samu Suárez deslizó la posibilidad que todo sea “armado”. “Los únicos beneficiados en todo este espectáculo son el trío de Robotitos. Ya no enteraremos con el tiempo que tanto show había detrás de este drama, pero no les sorprenda que en uno de los programas de Gisela salgan los tres haciendo un baile . En la viña del señor todo puede surgir y el circo recién está empezando a levantar su carpa”, puntualizó.

