Un nuevo ampay está a punto de remecer la farándula peruana. El adelanto del programa ‘Magaly TV, la firme’ mostró a la reina de belleza, Samantha Batallanos, en situaciones comprometedoras con Jonathan Maicelo y el ex chico reality Duilio Vallebuona.

Tal como se ve en las imágenes, la modelo estaría jugando por partida doble, mientras un día se encontraba con Vallebuona, al día siguiente haría lo mismo con el popular boxeador. El informe completo podrá verse este 22 de diciembre en el programa de Magaly Medina.

Samantha Batallanos - ampay

¡Ampay, Samantha Batallanos!: modelo fue captada en situación comprometedora con Maicelo y Duilio Vallebuona. VIDEO: ATV

Samantha Batallanos jura no es amiga de Paula Manzanal

La modelo y ‘Miss Grand Perú 2021′, Samantha Batallanos, conversó con Trome y confirmó que recibió la invitación para ir a un evento privado del cantante Maluma, además, aprovechó para marcar distancia con Paula Manzanal y resaltó que no es ‘ninguna embajadora’.

“No somos amigas, pero tampoco tengo nada en contra de ella, a pesar de que tuvo un comentario negativo hacia mi persona. Dejó mucho que desear el hecho de cómo se expresó de mi persona, hubo un roce, pero nada más”, indicó.

Además, dejó en claro que no ninguna embajadora: “No me define lo que digan las personas, todos tienen diferentes tipos de opinión y perspectiva. Yo sé que no soy ninguna embajadora ni estoy en competencia con nadie”.

TE PUEDE INTERESAR: