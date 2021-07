Pedro Loli: “Amy Gutiérrez y yo somos buenos en un escenario y también en la cocina”

Este domingo Pedro Loli junto a Amy Gutiérrez llegan a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Ellos se enfrentan a Ruth Karina y “La Uchulú”. Por ende, no te pierdas este domingo, a las 7:00 p.m. esta edición, dónde no faltará la chispa y la buena sazón.

Este domingo Pedro Loli te veremos en Mi mamá cocina junto a Amy Gutiérrez, ¿qué tal la experiencia?

Por ratos Amy me hacía renegar porque era muy lenta y estaba perdida con los ingredientes. Me quedó claro que Amy no cocina, ella no conquista por el estómago. Sin embargo, juntos, demostramos que somos buenos en un escenario y también en la cocina.

¿Qué opinas de Amy?

Siento admiración y orgullo por Amy, es una voz peruana que nos representa, ella avanzó mucho durante la cuarentena. Si no hubiese visto que Amy avanzaba durante la pandemia, yo tampoco lo hubiese hecho, ella me motivó a continuar. En vez de envidia entre los artistas, el crecimiento del otro es un aliento para continuar.

¿Y tú sabes cocinar?

Sí me defiendo, de hambre jamás me voy a morir. Durante la pandemia y cuando viajé a Estados Unidos aprendí a cocinar, tenía que hacerlo, había que ahorrar, así que la necesidad te hace aprender. Ahora engrío a Fiorella (Méndez) preparándole postres.

¿Y la competencia?

“La Uchulú” es un desastre en la cocina, Ruth Karina fue quien la salvó, ella es otro level.

¿En qué proyectos estás ahora?

En este momento estoy en Estados Unidos, estoy cantando en algunos conciertos, primero junto a Christian Domínguez, y ahora tengo pactadas presentaciones como solista. Yo canto cumbia, principalmente, y algunas salsas. Así me voy ayudando.

Todo se ha vuelto a reactivar...

No sabes la alegría que fue hacer un concierto presencial en Estados Unidos, ver a la gente reunida. Y pronto la reactivación se dará en Perú, es otro tipo de inversión para los empresarios, pero es un gran avance para nosotros.

¿Estas sólo en Estados Unidos o con la familia?

Estoy solo porque es un tema de trabajo, es una cuestión de tocar puertas, y con la familia hubiese sido más complicado moverme. Pero Fiorella y yo hablamos todo el día, hablamos mañana, tarde, noche y madrugada (risas). Nuestra relación está muy bien.

Vimos que ya te vacunaste...

Sí, ya me puse mi segunda dosis de la vacuna y me siento muy bien, me siento más protegido.