Amy Gutiérrez comparte dulce foto con su mamá tras ampay con bailarín de Daniela Darcourt

ESTÁN CONTENTAS. Amy Gutiérrez demostró que lleva una excelente relación con su madre, luego de la polémica que se desató por el ampay que le hicieron con quien sería su nueva pareja, un bailarín de Daniela Darcourt.

Y es que la salsera se mostró más que preocupada al ser captada con su joven enamorado, ya que sabía que la primicia se emitiría por el programa de Magaly Medina y aún no les había comunicado la noticia a sus padres.

“¿Por qué han venido así? Mi mamá no sabe que estoy con él y ahora vas a sacar esta nota ¿Qué hago?”, le dijo Amy Gutiérrez al reportero de la Urraca. “Escúchame, cómo hago, tú me vas a causar problemas, mis papás no saben que estoy saliendo con él”, agregó la cantante, que seguramente tuvo que dar explicaciones en casa.

Sin embargo, a pesar de su preocupación y nerviosismo, la mamá de la salsera habría recibido bien la noticia, ya que en una reciente fotografía ambas se mostraron juntas y amorosas. “Te amo ma”, dice el texto que acompaña a la imagen.

