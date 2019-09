Amy Gutiérrez anuncia su salida de la orquesta You Salsa para iniciar carrera como solista

¡Inesperado anuncio! A través de sus redes sociales, Amy Gutiérrez anunció su salida de la orquesta You Salsa, en la que compartía voces con Jean Pierre Puppi, para cumplir sus sueños de manejar su propia carrera como solista.

"No te contaron mal" y "Como se perdona" son los temas musicales de la orquesta You Salsa que se hicieron populares en la voz de Amy Gutiérrez.

En su cuenta de Instagram, Amy Gutiérrez escribió un emotivo mensaje en el que anuncia que 'da un paso al costado' para continuar luchando por sus sueños.

"Tengo como 3 años dedicandome a la salsa y los he cumplido junto a las dos mejores orquestas y con mucha alegría y a la vez con mucha nostalgia, pero decidida por mi crecimiento profesional como solista quiero dar este gran paso. Desde niña he soñado con que mi música llegue a ser escuchada por millones de personas. Tengo muchos sueños y lo que más anhelo es cumplirlos todos, pero no les voy a negar que tengo miedo, mucho miedo y de verdad espero su apoyo como hasta ahora lo han venido haciendo, así que prometo no defraudarlos", escribió Amy Gutiérrez.

Finalmente, la cantante confirmó que solo se presentará con la orquesta You Salsa hasta fin de mes, cumpliendo con las presentaciones que se realizarán hasta el 29 de setiembre.

"Gracias a todos mis seguidores que me vienen acompañando todo este tiempo y me regalan momentos únicos e inolvidables. Espero me sigan acompañando en este proyecto y sueño que es netamente mío y ustedes serán parte de esto. Los amo. De verdad y gracias por todo", precisó.