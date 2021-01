La cantante peruana, Amy Gutiérrez inició el año con buen pie trabajando en el concierto que preparó América Televisión para dar la bienvenida al 2021 y por eso la intérprete se animó a revelar cuáles son sus planes para este año.

Así lo declaró en una entrevista para el programa sabatino ‘Estás en todas’ donde contó que ha grabado canciones con varios grupos de cumbia. Además, tiene proyectos fuera del país.

“Feliz con los proyectos que se vienen para el 2021. Este año estoy actuando, me van a ver en algunos capítulos de ‘Princesas’, he grabado una canción con Josimar, que va a salir pronto. Cerré el año cantando un poco de cumbia porque he grabado con varios personajes de la cumbia que está lindo como con las chicas de ‘Papilón’, grabé una colaboración con ellas. Se vienen cosas fuera del país, giras fuera también”, señaló Amy Gutiérrez.

Además, se animó a interpretar el tema ‘Ay, Dios Mío’ de Karol G para la fiesta de Año Nuevo de América TV. Ella aseguró que le encantó cantar un reguetón pese que al principio se sintió nerviosa.

“Al comienzo estaba un poco nerviosa, media dura, pero pensé esta canción es para divertirse, para pasarla bien, es una canción que trata sobre una mujer empoderada, y dije no yo tengo que hacer lo que estoy cantando. Me encantó porque es una Amy que no han visto mucho, pero ya la van a ir conociendo más”, aseguró la cantante.

El año pasado, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia participaron en los premios internacionales Heat 2020. Ambas fueron panelistas de la conferencia ‘La nueva sangre de la salsa del sur’, donde se dieron a conocer como artistas.

“Hoy fui panelista en la conferencia #LaNuevaSangreDeLaSalsaDelSur, que se transmitió en vivo para toda Latinoamérica y el mundo. Estoy feliz de haber sido invitada por la organización y agradecida por las oportunidades que van presentándose en mi camino. ¡Esto es por y para ti, Perú!”, escribió Amy Gutiérrez en Instagram en esa oportunidad.