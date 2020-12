La grandeza de las personas está en su corazón y eso lo refleja la cantante Amy Gutiérrez, quien además de deleitarnos con una voz prodigiosa realizó su primera chocolatada para los niños de Pachacútec, Ventanilla, a donde llegó con víveres, juguetes, zapatillas, panetones, protectores faciales, mascarillas, entre otros productos de primera necesidad.

“Siempre soñé con llevar alegría y unos regalos a los niños en Navidad, así que estoy cumpliendo uno de mis sueños. Ha sido un año muy duro para todo el mundo y sé que con lo mucho o con poco que dé, vamos a arrancar muchas sonrisas”, dijo Amy.

No es fácil ayudar en tiempos difíciles, sobre todo porque tu rubro ha sido muy golpeado en esta pandemia…

Así es. Trabajo para invertirlo en mis proyectos y mis cosas, pero tenía que aportar con mi ‘granito de arena’.

¿Qué significado tiene para ti la Navidad?

Familia, unión y amor. Es una fecha para estar junto a la gente que más amas.

¿Recuerdas alguna en particular?

Recuerdo todas, siempre la he pasado en familia. Había Navidades en que se iba la luz en mi casa, pero no por un tema económico, sino porque se iba en todo el barrio, pero nos las ingeniábamos. Mis padres tenían problemas económicos como cualquier matrimonio, no tenían mucho dinero, solo les alcanzaba para pagar la luz, agua y comida, pero a mí nunca me faltó un regalo, así sea una muñeca, collar o zapatillas.

¿Eras de las niñas que creía en Papá Noel y hacía su carta para pedir sus regalos?

Sí. Nos hicieron creer que Papá Noel existía. Mi mamá es profesora, ella les decía eso a sus alumnos y también me ‘estafaba’ a mí (risas).

¿Tu deseo de Nochebuena?

No pido regalos para mí, sino pido que mi familia tenga mucha salud. Pido por mis amigos y que les dé fuerza a las personas que han perdido a alguien especial por la pandemia. b