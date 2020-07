NO LA PERDONAN. Amy Gutiérrez fue ampayada con bailarín de la orquesta de Daniela Darcout, sin embargo, la salsera creyó que las cámaras estaban apagadas y se fue de boca.

En el reportaje se ve que Amy Gutiérrez es acompañada por un bailarín a la peluquería, cuando la salsera cree que la están grabando niega que tenga una relación con el joven que baila para la orquesta de Daniela Darcout.

No obstante, cuando la salsera cree que las cámaras están apagadas le pide al reportero que no emita el reportaje porque su mamá no sabe que el bailarín la está acompañando “¿Por qué han venido así? Mi mamá no sabe que estoy con él y ahora vas a sacar esta nota ¿Qué hago?”, menciona Amy Gutiérrez.

Amy Gutiérrez le indica al reportero que la va a meter en un problema con sus padres. “Escúchame, cómo hago, tú me vas a causar problemas, mis papás no saben que estoy saliendo con él”, indica la salsera, quien esta noche tendrá que dar explicaciones en casa.

Amy Gutiérrez cree que tiene las cámaras apagadas y sincera su relación con Álvaro (TROME)

