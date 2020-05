¿QUÉ QUISO DECIR? Amy Gutierrez habló sobre la polémica frase sobre “que fluya un beso en el escenario” con Nesti. La cantante fue entrevistada en el programa El Reventón de los Sábados.

Amy Gutierrez indicó que ella ya le había explicado el tema a Mayra. “Esa entrevista que a mí me hicieron no era necesario hablarlo en cámaras, pero yo nunca mencionaba nada porque era un tema que yo ya hablé en su momento con Mayra, yo no juzgo a nadie, esa entrevista fue un malentendido, yo no lo dije con una intención, no hubo un acercamiento, no hubo nada”, expresa la cantante.

Ernesto Pimentel, en su personaje de La Chola Chabuca, le pidió que le precise que quiso decir cuando dijo “que fluya un beso”. “Era el personaje de la canción, no era un tema de Amy, era un tema del artista de que sí fluía. A mí no me ha fluido Nesty como hombre, me da mucho que desear cuando la gente habla y señala”, menciona Amy Gutierrez.

AMY ROMPE EN LLANTO

En otro momento de la entrevista, Amy Gutiérrez le envío un mensaje a Mayra Goñi y le dijo que siempre la iba a apoyar si lo necesitaba por la amistad que compartieron. La cantante se puso más emotiva al momento de hablar de su familia, en especial, de su mamita quien la acompañó cuando estuvo una semana internada en la clínica.

La cantante mencionó que salia a declarar sobre el tema de Mayra porque estaban atacando a su mamá. “Se conversa directamente, te tengo ahí para escribirte, pero si se meten con mi familia es algo que yo no puedo permitir. Hoy quiero mostrar a esa Amy que no se va a dejar”, menciona la joven.

Como se recuerda, la polémica comenzó cuando Mayra Goñi indicó que se había distanciado de Amy Gutiérrez porque ella hizo la declaración de que podría fluir un beso en el escenario con su pareja, el cantante Nesti. Esto sucedió cuando la salsera y la paraje de Mayra Goñi participaron en el reality El Dúo Perfecto en 2019.

Amy Gutiérrez explica que quiso decir cuando mencionó la frase que fluya un beso (TROME)