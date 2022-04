¡DESATADA! La cantante Amy Gutiérrez fue ampayada besando a una mujer en la discoteca de ambiente ‘Vale Todo’. Las imágenes, que corresponderían a la noche del sábado, fueron difundidas por el portal de Instarándula.

“Amy en besitos con la amiga ayer (sábado) en Vale Todo”, señala el texto de la ‘ratuja’, seguidora de Samu Suárez.

Hace algunas semanas, la misma Amy Gutiérrez reveló que se considera pansexual (no le importa el género) y que se ha sentido atraída por la belleza de algunas mujeres.

“Yo siento que soy de las personas que son como pansexuales. No me fijo nunca en el físico. Por ahora solo he tenido relación con hombres; sin embargo, me encanta la personalidad”, indicó.

Amy Gutiérrez es captada en besitos con una amiga en una discoteca (Video: Instarándula)

Amy Gutiérrez lo deja en claro: “No busco el amor”

En entrevista con Trome, el último 18 de abril, la cantante chalaca recalcó que está enfocada en su carrera musical y no está buscando una pareja.

“Tengo muchos objetivos por realizar este año como grabar mi nuevo disco, y el amor no es una prioridad, imagino que aparecerá en algún momento... además, eso no se busca, aparecerá en algún momento. Yo me siento tranquila porque siempre tengo el amor de mi familia, de mi gente”, comentó.

