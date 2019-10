Amy Gutiérrez: "Soy una chica difícil de conquistar y el infiel que te la hace una vez, te la hace siempre" | ENTREVISTA

POR: FRANK LÓPEZ



Amy Gutiérrez es una joven de 21 años que a temprana edad se fue abriendo paso en el mundo artístico con el apoyo de sus padres, quienes pese a sus carencias económicas, jamás le hicieron sentir a ella y su hermano, infelicidad. Hoy, esta ‘chalaca’ ganadora de ‘El artista del año’ le permite a Trome ingresar a su intimidad.



¿Cómo fue tu etapa escolar, teniendo en cuenta que empezaste tu carrera musical desde muy niña?

Hubo una época en la que yo faltaba casi todos los días por presentaciones y concursos. No sé cómo me aguantaban, pero los profesores me apoyaban mucho con trabajos adicionales que siempre me dejaban.



¿Fuiste tranquilita o traviesa en el colegio?

Fui un poco traviesa, pero muy estudiosa, ‘pechadora’, siempre sacaba cara por todos. Siempre fui muy risueña, la que hacía las bromas en el salón, era bien pilluela.

Amy Gutierrez ganadora de 'El Artista del año'

Si les preguntara a tus amigos qué hacías en el colegio, ¿qué crees que me dirían?

Te dirían que siempre me quedaba dormida.



Eras una pequeña ‘bella durmiente’...

Sí. ¡Qué vergüenza! Como mi papá trabajaba en el colegio limpiando, lo llamaban para que me despertara. Todo el mundo te diría: ‘Amy, la dormilona’.



¿Una infancia con muchas necesidades?

Antes éramos más humildes, nunca sobraba la plata. Desde muy chiquita he trabajado y por pequeño que sea el premio que yo ganase en algún concurso, el dinero lo llevaba para la casa y era bonito porque sentía que ayudaba. Me acuerdo que a veces no teníamos ni para los pasajes y yo tenía que ir a hacer casting desde el Callao hasta Chorrillos.

Digamos que fue una infancia feliz...

Mi hermano y yo no sentíamos que nos faltara nada, éramos tan felices, porque seguro había problemas, pero mis papás no lo hacían saber.



Entonces, ¿te ha costado mucho tu carrera musical?

Fueron etapas difíciles, pero no me daba cuenta y ahora me pongo a analizar y veo que sí fue muy fuerte.



¿Algo que marcó tu infancia?

Perder a mis abuelitos, papi Ernesto y mami Mechita, fue un dolor muy grande para mí.

¿Y cosas bonitas, como el primer noviecito?

En realidad no tuve noviecito en el colegio, pero era de las niñas a las que un día les gustaba uno y al día siguiente, ya les gustaba otro.



Imagino que muchos se te acercaban y te invitaban a salir...

Yo les decía: ‘No puedo porque tengo que cumplir 18 años para tener novio, porque las niñas no pueden tener novio’. Bien correctita yo.



Es decir, ¿tu primer beso no fue en el colegio?

Mi primer beso fue actuando, y yo dije: ‘Asu, qué feo... ¿Esto es un beso?, ya no quiero’. Después ya tuve una relación de dos años, me enamoré, experimenté lo que es estar con alguien y fue muy bonito.

Amy Gutiérrez: presentación final

¿Cómo eres en el amor?

Soy de las personas que no busca el amor, espero que llegue, y tampoco me gustan las relaciones pasajeras, sino algo duradero.



¿Una chica difícil de conquistar?

Siempre me he considerado una chica difícil de conquistar, tiene que pasar mucho tiempo para que acepte salir con alguien.



¿En qué cualidades te fijas?

Solo que sea una buena persona, de buen corazón, respetuoso, que sea original, que no finja ser alguien que no es, y muy sincero, porque es muy importante, y que tenga su chispa, sino me voy a aburrir.

¿Perdonarías una infidelidad?

No, jamás. Hombre que te la hace una vez, te la hace siempre. Con esos de lejitos no más.



¿Te sientes una mujer sexy?

No me considero sexy, pero sí una mujer fuerte, con actitud y muy transparente.



¿Y cómo va el corazón?

Soltera, pero nunca sola... (risas). Eso es broma, ahora estoy comprometida con la música, pero no le cierro las puertas al amor, porque el amor a uno lo hace vivir y no se busca, aparece.

En tu paso por el programa de Gisela Valcárcel, se ha visto tu versatilidad artística.

Ha sido un aprendizaje y una experiencia que me ha ayudado muchísimo a entender que no puedo encasillarme en un solo género musical y que puedo cantar en inglés, quechua o tal vez en aymara.



Veo que te seduce la idea...

Aparte de la salsa, ahora me gusta mucho el pop; el latin pop, que es un poco más nuestro, y me encantaría poder combinarlo con la salsa.



¿A lo Yahaira Plasencia?

No. Yahaira está más en lo urbano, la salsa urbana y me encanta igual, porque está superchévere el trabajo de Sergio George.

Amy Gutiérrez sorprendió con impresionante imitación de Susy Díaz

¿Qué se viene para ti?

Estudiar más, trabajar mucho más y, definitivamente, seguir aprendiendo. Quizá haya que quitar un poco de la mente que necesariamente se tiene que estar en todas las discotecas de Lima o de provincias. Me parece algo interesante lo que está haciendo Deyvis Orosco con su propio show y su propio escenario. A eso me gustaría llegar.



¿Te gusta tu nombre artístico Amy G?

Así me amadrinó Gisela y me encanta, pero la gente me puede decir como quiera: Amy G o Amy Gutiérrez.