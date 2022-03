SE CONFESÓ. Amy Gutiérrez reveló facetas desconocidas de su vida íntima y confesó que se considera una persona pansexual, es decir que le gustan personas independientemente de su género u orientación sexual.

Todo surgió cuando la joven cantante acudió a una entrevista en el programa ‘Preguntas que arden’, que se transmite por YouTube y tiene a Christopher Gianotti en la conducción, quien le preguntó si había besado alguna vez a una mujer.

Amy Gutiérrez reconoció que sí besó a una mujer pero en el juego de la ‘botella borracha’. “Yo me he sentido atraída por la belleza de alguna mujer y he dicho ‘es guapa’”, comentó la popular salsera.

Además, aseguró que no se considera una persona bisexual pero tampoco heretosexual. “Yo siento que soy de las personas que son como pansexuales. No me fijo nunca en el físico. Por ahora solo he tenido relación con hombres, sin embargo me ecanta la personalidad”, agregó.

AMY GUTIÉRREZ SE VA A EUROPA

En medio de su carrera musical, Amy Gutiérrez se prepara para viajar a Europa para concretar su primera gira musical por el viejo continente.

