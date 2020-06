La salsera Amy Gutiérrez reveló que la han conquistado por el estómago, tras participar junto a Aldo Miyashiro en ‘Mi mamá cocina...’.

“Me sentí muy nerviosa en el programa porque no soy muy virtuosa en la cocina, pero sé que tengo mis cositas pues mi mamá es muy buena cocinera, solo que aún no lo he descubierto. A mí sí me han conquistado por el estómago, las comidas que me cocinaba esa persona eran impecables... que mi pareja sepa cocinar es un punto extra”, detalló la cantante.

La chalaca pasó más de un percance durante el programa que se verá este domingo en América. “Se me rompieron todos los huevos, no supe cortar bien la cebolla y casi se me quema la tortilla... pero la idea era pasarla bien, reírse muchísimo. Al menos, estoy mejor que Aldo Miyashiro, solo a él le gustó su plato, no sabe cocinar”, aseguró.

Finalmente, cuenta que se encuentra soltera y dedicada solo a su familia. “Estoy feliz, contenta, tengo a mi familia sana y junto a mis fans me llenan de mucho amor. Estoy soltera y tranquila”, agregó.