Tras pasar en los premios “Heat 2021″ con la canción “No sé”, Amy Gutiérrez hace una pausa a sus actividades para charlar con TROME sobre aquella experiencia, mas allá que no pudo ganar en su categoría dejó en el alto el nombre del Perú, pues derrochó mucho talento en un escenario bien complicado.

¿Cómo te sentiste con la experiencia de participar en los premios “Heat 2021”?

Es algo que yo no podría explicarlo realmente como se siente en ese momento. Sin embargo, creo que esa ansiedad o nervios que uno siente antes de, son necesarias para poder salir con todo esa adrenalina a poder desarrollar todo lo que uno hace en escenario ¿no? Para poder expresar toda esa energía, esa emoción y la gente lo sienta. De alguna forma yo siempre trato de hacer las cosas bien en el escenario, pero ya fluye ahí mismo en el momento si algo te nace lo haces si es que tiene que ser. Siempre trato de que el escenario lo que me fluya, yo dejarme llevar nada más. Pero si ensayo, me preparo, me sentía muy emocionada y cuando terminé de cantar en el escenario, te juro que no creía esto había pasado, no creía que realmente estaba parada ahí. Estaba en momento de shock, ya que no estaba creyendo lo que había pasado, estaba muy emocionada, a tal punto de que no lo podía creer.

Amy Gutiérrez charló con Trome en exclusiva

¿Consideras qué es un punto de partida para la internacionalización?

Definitivamente, es un paso para mi internacionalización, y creo yo, un momento en el cual estoy aprendiendo bastante por el escenario. Me ayuda a tener mayor experiencia, a poder de alguna manera ser más profesional. Allá todo es diferente, muy profesional y de alguna manera me ayuda bastante. Y gracias a eso, hablando de la internacionalización, ha sido un empujón para que aparezcan otras oportunidades muy buenas acá en Perú y también en otros países. Por ejemplo lo de N’Klabe, Tony Vega y ya tenemos proyectos que son internacionales y gracias a los ‘Heat’ estamos con otras propuestas que ya estaremos contando.

¿Cómo va la canción con Tony Vega?

Lo de Tony Vega ya lo terminamos todo. Yo creo que solo falta, ver el resultado, de todo lo que hemos grabado tanto el videoclip como la canción y sino me equivoco este mes entre fin de mes o empezando el próximo mes, ya se estaría lanzando el tema “Tú y yo” y es una canción inédita compuesta por Omar Alfanno.

¿Y lo de N’Klabe cómo va?

Eso se lanza este año, pero antes de acabar el año, me parece. Porque en realidad, yo estoy dentro de un proyecto que ellos están haciendo, que es un documental y están haciendo covers de salsa de los 70, 80 y 90. Eso es algo que me encanta y estoy en el proyecto dentro de otros artistas internacionales que están ahí. Y creo que ellos tienen que ver la manera de terminar de grabar todo para poder recién lanzarlo. No es solo una canción, sino todo un proyecto que ellos están haciendo. Así que imagino que saldrá para antes de fin de año.

¿Cómo te contacto N’Klabe?

Esto se da, a raíz de que el año pasado cuando yo fui como presentadora a los premios Heat, no fui como artista, solo presenté una categoría de rock. Me acuerdo que me los encontré en la conferencia de prensa, que son dos o un día antes del evento. Y estábamos ahí, yo recuerdo que ya habíamos tenido una conversación con uno de los integrantes de la orquesta, pero fue muy liviano, ya que no quedamos en nada. Ya después cuando yo estaba en Punta Cana, me los encuentro y fui como que ahí con los tres congenio conversando y me cuentan del proyecto y de alguna manera fue ahí como se concretó. Ya después solo hubo conversaciones porque no sabíamos cuando íbamos a ir a Republica Dominicana y mira sin querer se dio la oportunidad de estar allá gracias a ellos. Yo he ido a República Dominicana por el proyecto de N’Klabe, después vino la propuesta de los premios Heat, así que como que todo cayó como un rompecabezas, las piezas perfectas.

Magaly Medina en su programa hace unos días dijo: “Qué eras una chica talentosa, que mereces ser vista por productores internacionales, y que te manejas bien a lo largo de tu carrera. Además, que piensas siempre en tu familia”, ¿qué opinas de esas palabras?

¡Wow! No había visto el programa. Me alegra mucho lo que me estás diciendo, me siento muy contenta de que Magaly haya dicho eso sobre mi persona. Ella me conoce, ya habíamos hecho otras notas antes, dónde realmente ella habla bien de mi trabajo y le mando un beso enorme. Espero de corazón que esté bien de salud y de todo en general. Estoy muy agradecido por sus comentarios y todo lo que ha dicho. Porque es así, es realmente, tal cual lo que ha dicho, que yo me esfuerzo siempre para sacar adelante a mi familia y también para seguir con una carrera de cantante limpia y muy integra. Me gusta saber que se nota y muchas personas del medio lo saben.

El sábado hubo un concierto piloto con Corazón Serrano, ¿qué opinas que se estén reactivando los conciertos?

Me alegra mucho de verdad que ya estén reactivando los conciertos ¿no? porque los artistas extrañamos mucho estar frente al público. No es lo mismo hacer shows online solo donde hay cámara, es chévere, pero no es igual. Ójalá gracias a esto, empecemos otros artistas a hacer shows. Yo y mi equipo estamos muy atento a cualquier noticia que salga que puedan hacer show para empezar a arrancar de una vez. Mis felicitaciones para Corazón Serrano y ojalá que hayan hecho con todo los protocolos de seguridad que se debe y que se puedan hacer más shows.

¿Te gustaría ser jurado de los nuevos formatos musicales que están saliendo?

(Rísas) Me parece muy chévere que ahorita estén abriendo estos programas de concurso de canto donde le están dando la oportunidad a varios cantantes, que en su tiempo no tuvieron la oportunidad y ahora lo tienen. En otros casos, cantantes que recién se están descubriendo y que pueden mostrar su talento y que son nuevas caras. Obviamente, a mi me hubiera gustado estar ahí sentada. Igual le mando mis felicitaciones a Daniela Darcourt, que es una cantante peruana que también empezó como yo desde muy pequeña y ha luchado por sus sueños y mira está ahí sentada en una silla como coach. Eso para mí es como muy motivador. Me hubiera encantado, pero por ahora no me ha tocado serlo, sin embargo, yo no descarto que sino tuviera la posibilidad lo pueda hacer. No necesariamente puede ser en la Voz Perú, puede ser en la voz de otro país, ¿quién sabe? Yo voy a luchar por mis sueños y voy a luchar por las oportunidades que se dé.

¿Qué se viene para Amy Gutíérez?

Te cuento que en unas semanas voy a lanzar una sorpresa que sé que le va a gustar mucho a mis seguidores y ha mucha gente que me sigue. Sobre un programa de televisión donde voy a participar, pero no como concursante, así que ya van a ver ahí pronto.

¿Cuéntanos de que se trata?

Es un programa peruano, pero que tiene un formato internacional. Entonces, ahí vamos a ir contándoles.

¿Cómo tomas este nuevo reto?

Cada cosa pequeña o grande que sea, yo voy a siempre compartirlo con mis fans, gente, familia y equipo. Para mí es importante celebrar con ellos juntos.

¿Dejarías todo en Perú para buscar la internacionalización, como lo han hecho Leslie Shaw, Mayra Goñi y Emilio Jaime?

Yo creo que sí. En algún momento me va a tocar irme del país, es más, yo tengo giras internacionales con los que estamos organizando bonito para concretarlo el otro año, si Dios quiere. Y por ahí, algunos otros eventos que son fuera del país. No sé si irme a vivir afuera del país, la verdad que no lo sé. Lo que pasa es que no sé si sabes yo soy muy pegada a mi familia, todo el mundo lo ve que paro muy pegada a mi familia y todo el tiempo grabo cosas con mi familia. Entonces, me gustaría irme con ellos, pero por ahora no tengo la posibilidad. Yo siento que si estuviera sola, si me iría a vivir a otro país, pero como estoy con ellos, es algo que me tiene aquí. Entonces. voy a esperar a poder irme con ellos para ir a vivir a otros país. Pero eso, sí está en mis planes. Sin embargo, siento que no necesito irme a otro país. Estoy haciendo mis cosas y varias cosas internacionales salen desde aquí. Para que estamos trabajando en eso desde Perú.

¿Cuéntanos sobre la gira que piensa hacer?

Vamos a tener una gira en Europa para el otro año y estoy contenta por eso. Resaltar que pronto anunciaré el proyecto donde no puedo decir el nombre, pero no voy a estar como participante. Ya pronto se viene nuevos retos para Amy Gutiérrez.

Si en algún momento te proponen grabar con el esposo de Magaly, ¿lo harías?

Me parece que canta muy bien y si claro si me lo proponen yo feliz

¿Seguirás en el rubro de la salsa y con quién te gustaría hacer un dúo?

Sí, creo que sí. Esto te lo digo, porque me gustaría fusionar la salsa ¿No? Me encantaría hacer fusiones. Si voy a estar en la salsa definitivamente, pero me gustaría tener un formato de artista como Sebastián Yatra, Natti Natasha, que pueden hacer desde un reguetón hasta hacer una balada. Es como Nathy Peluso, que hace salsa. luego reguetón de ahí trap y balada. Es algo increíble, yo me voy más por eso. Yo puedo quedarme en la salsa, pero quien sabe un día de locura me da por hacer reguetón y otro día estoy sensible y quiero hacer una balada, lo hago. Como que Amy Gutiérrez no va a tener un género definido. Más me van a conocer por mi voz y estilo vocal, que hasta el día de hoy sigo practicando porque uno no deja de aprender. Me gustaría grabar con Sebastián Yatra, kArol G, J. Balvin, India, Víctor Manuelle, Marc Anthony, Daddy Yankee, por citarte algunos artistas.

¿Algún anécdota con algún artista en los premios Heat?

Ahí en los premios Heat me encontré con Boza, El Alpha, Arcangel, Víctor Manuelle, Wisin, fue increíble, me emocioné mucho al verlos. Ahí también estuvo Gloria Trevi, un montón de artistas que yo veo desde acá como Mike Bahía y Nacho. Un anécdota que te voy a contar, es que yo no sé como Nacho me conoce, porque la primera vez que fui a los Premios Heat, Nacho me saludo, muy bonito, el año pasado y como que me dijo que cantaba bonito. Creo que me había escuchado porque en algunas de las conferencias me tocaba cantar. Entonces, creo que me escucho. Este año, en el ensayo general y me reconoció. Me dijo: “Hola, Amy, que lindo verte” y yo era como que: “Hola, Nacho” y como que me temblaba todo el cuerpo, pero él me saludo bonito. Y luego, ya en la presentación de los premios también me saludo y le dijo a mi manager que estaba muy feliz que me apoyara. Fue un momento muy bonito que realmente no se ve en cámara y si me saludo muy bonito.

Hice me imagino que te motiva a seguir adelante

Obviamente todo suma, todo es bien recibido, cada cosa que me pasa es muy valorado y me motiva mucho más.

PING - PONG

Tito Nieves

No he tenido la oportunidad de conocerlo, pero Tito Nieves es una eminencia en la salsa. Un cantante muy grande y que tiene muchos éxitos, a la cual la gente respeta y se le ve muy humilde y creyente de Dios. Me parece que eso vale más que cualquier otra cosa.

Daniela Darcourt

Es una artista con proyección mundial, me parece que es una artista muy versátil, como la otra vez comentaba cuando la veía en La Voz, ella es un artista que no le tiene miedo a nada. Tiene mucho carácter y en el buen sentido de la palabra no tiene vergüenza de nada y me encanta eso. Ella es muy aguerrida, muy versátil y sobre todo muy trabajadora. Ella es como es y así tiene que ser.

Gisela Válcarcel

Es un amor. Para mí es una de las personas más buenas que he podido conocer, muy entregada a su trabajo, muy impecable en cada cosa que hace, es muy perfeccionista y también es bueno. De alguna manera, ella va a ser una persona muy especial e importante en mi vida por la oportunidad que me dio en su programa y por todos los consejos que me dio en su momento. Yo tengo mucho contacto con ella, cuando a veces yo la saludo por su cumpleaños o ella me ha escrito a mí por whatsApp, es de esas personas que te brindan una amistad sincera y está ahí siempre.

El Artista del Año

Fue increíble. Fue un momento que yo soñaba mucho, pero realmente tenía muy en claro que podría pasar como no podría pasar. Y ese temor de saber si vas a ganar o no, es muy feo. Él que no arriesga no gana, para mí fue una final de muchas emociones porque la canción final decidí dedicársela a mis padres y ya si el resultado era que no ganaba, yo me sentía ganador por lo que había hecho.

Yo soy

Yo soy ha sido una casa que me ha recibido muy bonito, una familia porque ahí toda la producción me trataban muy bien y me hacían sentir muy cómodos. Ahí tengo muchos amigos, en realidad hay varios que me conocen desde La Voz Kids, entonces, era muy bonito volver a verlos y tener la amistad de Noelia fue uno de los premios más bonitos que me he llevado del programa. No solamente el trofeo que es gracias al voto de toda la gente y al apoyo que realmente agradecemos. Te juro que nos hemos sacado ‘el ancho’ en cada gala. El regalo más bonito que me he podido llevar del programa es la amistad de Noelia porque hasta ahora seguimos hablando y viéndonos.

Sergio George

Es un genio, tiene mucha sabiduría y creatividad musical. Es muy humilde. Mucha gente le tira mucho ‘head’, es muy alegre y profesional. Es muy creativo en la música y eso es muy importante. Apoya mucho a Yahaira, yo siento que ya es parte de su familia y la quiere mucho y eso se nota. Eso es bonito porque son un equipo y una familia a la vez. Me gusta eso, ya que es un trabajo con mucho amor y hace las cosas de corazón

Yahaira Placencia

Ella es una gran amiga mía y pues es muy linda conmigo. La verdad que me ha sorprendido en muchos momentos. Porque yo la conocí de una manera, pero no sabía que era muy buena. Es una linda persona y está luchando por sus sueños y me siento identificada con ella porque vive con su familia. Hace todo para ellos y es muy unida a sus padres al igual que yo. Por el tema de ser hogareñas, nos hemos hecho muy buenas amigas y me gusta mucho ver como está creciendo. Me gusta mucho su actitud porque ella siempre sale a matar, sin embargo, antes de salir al escenario, yo sé que está nerviosa y se lo he dicho muchas veces: “Tranquila no estés nerviosa”, pero en el escenario se le nota tan segura y mis respetos para ella. Es una gran artista.