La cantante Amy Gutiérrez afirma que está enfocada en su carrera musical y ha dejado el amor en un segundo plano. Además, este año espera dar el salto a la internacionalización, pues planea grabar un disco con productores extranjeros. Además, señala que se siente una cantante versátil, pues ha grabado en diversos géneros musicales y quiere seguir experimentando.

“Tengo muchos objetivos por realizar este año como grabar mi nuevo disco, y el amor no es una prioridad, imagino que aparecerá en algún momento... además, eso no se busca, aparecerá en algún momento. Yo me siento tranquila porque siempre tengo el amor de mi familia, de mi gente”, comentó la cantante chalaca.

Además, señala que ha incursionado en la composición y ha empezado a escribir sus propios temas. “Estoy intentando ser escritora de mis canciones, antes no lo hacia mucho, hoy en día me estoy atreviendo a hacer más cosas que antes, experimentando... Y más que nada hablando del desamor, es lo que llama, el dolor jala, el desamor lo es todo, de ahí salen las mejores historias”, agregó Amy Gutiérrez, quien participará en el festival Vibra Perú y enfatizó que busca experimentar en diversos géneros musicales para consolidar su carrera a nivel internacional.

‘NO ME QUIERO ENCASILLAR’

Vas a tomar parte del festival ‘Vibra Perú...

Así es, me siento motivada por eso, pues en este festival vamos a celebrar la vida, de que estamos bien, estamos vivos, y compartir una gran experiencia con todo el público, va a estar muy chévere con una cartelera muy variada, no hay excusa para no venir.

Aunque has destacado por la salsa, te gustan muchos otros géneros musicales

Sí, también he incursionado en la cumbia, quedó muy chévere, una experiencia bonita que pude realizar gracias a varios amigos musicales que me dieron la oportunidad. Pero las baladas siempre han sido parte de mí, me encantan con locura. Y bueno, todos me conocen por la salsa... sin embargo, quiero aprovechar para abarcar otros géneros musicales, a ver cómo me va, aprovechar la versatilidad.

No te quieres encasillar...

Exacto, no me quiero encasillar en ningún género musical, busco aprovechar y experimentar todo lo que sea posible musicalmente. Actualmente, se vive una etapa en la que todos se estén atreviendo a todo, eso es muy chévere. Por eso, el festival ‘Vibra Perú’ es importante porque el público conocerá un poquito de todo y va a ver una temática chévere.