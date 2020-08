Risueña, soñadora y talentosa, así es Amy Gutiérrez, la cantante peruana que con tan solo 21 años está logrando todo lo que se propone. Acaba de lanzar una nueva canción, tiene un personaje en una telenovela que se está grabando y sueña con cantar junto a La India o Marc Anthony.

¿Cómo te sientes con el éxito del videoclip de tu tema ‘Alguien’?

Bendecida, agradecida y feliz. Siento gran satisfacción al ver cómo comparten mi música y la hacen suya.

¿Alguna vez has tenido un amor imposible como en tu canción?

En el colegio tuve varios amores así, pero ahora soy de armas tomar. Si me gusta un chico, lo confieso y se siente bonito.

Cambiando de tema, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando se levantó la cuarentena?

Hice el videoclip de ‘Alguien’. Además, empecé a grabar con mi personaje en la telenovela ‘Princesas’.

¿Qué fue lo más difícil del confinamiento?

El temor. También extrañaba a algunos amigos y los escenarios.

El amor es…

La familia.

¿Cómo te describirías en tres palabras?

Soñadora, perseverante y muy responsable.

¿Cuál es tu peor defecto?

Soy muy impaciente, distraída y a veces un poquito cargosa. Me pongo a hacer bromas y me tienen que calmar (risas).

¿Cuál es el rumor más raro que has escuchado de ti?

Que me he hecho operaciones en la cara y en el cuerpo. Hasta han afirmado que me han visto entrar a un centro estético. ¡Imagínate! No me he operado ni pienso hacerlo.

¿Qué es lo que más te hace enojar?

Cuando no me salen bien las canciones. Puedo repetirlas mil veces y no paro hasta que salgan bien.

No puedes vivir sin…

Los tequeños de mi madre, los hace riquísimos.

¿Con quién te gustaría grabar una canción?

Con La India o Marc Anthony.

¿Cuál es tu más grande sueño?

Poder llevar mi música al mundo entero y que también sea reconocida con premios importantes como Latin Grammy o Billboard. Poco a poco lo voy a lograr.