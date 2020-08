Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

Todo empezó entre el ruido del tren y una propina. La jovencita de la voz emotiva, nacida a metros de los rieles, cultivó su talento, lo desplegó por su Gambetta querido, en el Callao, y traspasó fronteras. Amy Gutiérrez es una salsera que no baja los brazos, porque el amor por su arte y el cariño a los suyos no se lo permite.

¿Ya compraste tu auto del año?

Era mi casa o el carro.

¿Cuál elegiste?

Lo primero, porque no choca.

¿Te gustaría manejar?

Soy nerviosa.

Entonces, ¿descartado?

Quizá más adelante, pero con un chofer.

¿A dónde te mudaste?

Magdalena del Mar.

¿Extrañas el Callao?

Soy de Gambetta y recuerdo mucho a mi gente.

¿Allí diste tu primer concierto?

Fue en el cumpleaños de una amiga de mi mamá.

¿Cobraste?

Ella de su voluntad me regaló 20 soles.

¿Otro momento inolvidable?

Canté a un muertito, familiar de un vecino.

¿Cebichera?

Por supuesto.

¿Lo preparas rico?

Soy excelente degustadora.

¿En serio?

Dios me dio el talento de la voz y me quitó el de cocinar.

¿Lavas?

Tampoco.

Debes tener códigos de barrio.

Adelante, pregunta.

¿Saldrías con el ex de tu ‘pinky’?

No lo vería bien.

¿Solo por eso?

Además, sería aburrido, porque ya te contó cómo es.

¿Amiga del ex?

Si saliste de su vida, para qué volver.

¿Alguna otra razón?

También cree que le hablas para regresar.

¿Existe la amistad entre hombre y mujer?

Es muy bonita, aunque algunos cerrados creen que no.

¿Cómo darse cuenta si quieren algo más?

Cuando empieza a hablarte de manera cariñosa.

¿Otra señal?

Cuando te ve y dice: ‘Qué linda estás hoy’.

Continúa con los tips...

Cuando te regalan una pulsera igual a la que tiene.

Defíneme a un ‘partidor’...

Persona que falta el respeto a los demás.

¿Hay alguno en tu círculo?

No. Los leones andan con los leones.

¿Frases para esquivar una cita?

Estoy full, sorry. Estoy en promoción de mi último tema.

¿Si aparece un graciosito y te invita mediante una broma?

Riendo le respondo: ¡Qué voy a salir contigo!

¿Clásica actitud de un tramposo?

No deja que toquen su celular.

¿Te has arrepentido de haber amado a un ‘chancadito’?

En el colegio me agradaba un chico, después lo volví a ver y pensé: ‘Dios mío, cómo me pudo gustar’.

¿Cuál es tu roche máximo?

Cantar en una reunión familiar.

No puedo creerlo.

Es que están frente a uno y se dan cuenta de tus mínimos errores.

¿Otro momento en que te ‘palteaste’?

Una vez subí al escenario en pantalón y se rompió el cierre. Me tapé toda la presentación.

¿Un terror?

Las cucarachas voladoras y los ratones.

¿Te piden muchos selfies?

Ahora no tanto. Por la mascarilla no me reconocen.

¿La última vez que lloraste?

Cuando salió el video de ‘Alguien’, que desde ayer lo he estrenado en YouTube.

En la letra una mujer se declara a un varón.

Sí y alguna vez lo hice.

¿Cómo te fue?

Me chotearon.

¿Y cuando lo volviste a ver?

Estaba muy hermosa, para que se dé cuenta de lo que se perdió.

Una final, ¿a qué hora pasa el tren por tu barrio?

A las 3 de la mañana.

¿Otra cosa que escuchabas de madrugada?

Tiroteos.

Entonces a seguir escuchando tu última interpretación.

Sí, ‘Alguien’ es una balada que la he pasado a salsa y está hermosa.

Gracias por tu buena onda.

A ustedes, por esta entretenida conversación y a seguir cuidándonos para que esto pase pronto.