Desde el puerto del Callao, donde la salsa y el pan acompañan el día, surge una voz que estremece, arrulla y hace bailar. Amy Gutiérrez ha crecido escuchando canciones de amor, a los bravos del timbal y el ruido del tren que es parte de la convivencia. Una vez más sorprende desde la interpretación de un nuevo tema y de esa manera de mirar la vida que la fue cultivando, mientras integraba el coro de la iglesia y alimentaba su oído con las frases del barrio.

Amy, ¿cuántas veces subiste al escenario cargando una pena de amor?

Ha pasado y he cantado con tristeza y melancolía.

¿Y le enviabas mensajes?

Si he terminado, puedo estar dolida, pero cierro la página y no vuelvo atrás.

¿Mandas audios dedicando una canción?

Sería un milagro.

¿No das una segunda oportunidad?

Jamás he regresado cuando ya decidimos que se acabara.

Muchos hombres sí lloran y piden volver.

Creo que son más sensibles. Toman su traguito y te llaman.

Si peleas y tienes la culpa, ¿bajas la marea?

Se conversa.

LE DEDICÓ CANCIÓN DE GIAN MARCO A UN EX

¿Ninguna pareja te pidió que le cantes?

Una vez le dediqué uno, ‘Vida de mi vida’ de Gian Marco.

¿Y alguien se atrevió a tararearte una melodía?

Si tiene fea voz, que grabe del YouTube y me envíe, ja, ja.

¿Una locura?

Una vez en mi casa decoré la sala llena de corazones y rosas, frases bonitas y en la puerta esperando emocionada.

Eso es de una chica enamorada.

Bien romántica yo y por las… ja, ja.

Si te ponen los ‘cuernos’, ¿metes puñete?

Le digo lo que pienso y chau.

Te gusta alguien, ¿lo agregas a tu red social personal?

No, eso sería muy obvio.

LA INVITAN A SALIR POR INSTAGRAM

¿Una cita a ciegas?

Un montón de personas que me siguen en el Instagram me han escrito, invitándome a salir.

¿Fuiste a alguna?

No respondo. Primero debo conocerlo en persona.

¿Te sueltan muchos piropos?

Algunos me han hecho reír con sus ocurrencias y les he puesto un corazoncito.

¿Y te ha tocado que no sabían quién eras?

Casi siempre.

¿En serio?

Claro y después de media hora me han preguntado a qué me dedico.

¿Y cuando se enteran?

Alguno ha dicho: ‘Asu mare’.

¿Has estado con un ‘chico malo’ de enamorado?

Con un chalaco que andaba en su moto y con tatuajes.

¿Y era bravo’?

Si supieras que no era nada de lo que aparentaba.

NADIE SE PUEDE HACER EL ACHORADO CONMIGO

¿Todo lo contrario?

Nadie se puede hacer el achorado conmigo. No se olviden que soy de Gambetta Baja.

¿Quieres tener familia e hijos?

Sí, pero por amor, no para decir que me he realizado como mujer.

¿Qué cosas te ponen nerviosa?

Cantar en un privado. Cuando hay una multitud estoy más tranquila.

¿Te miras al espejo siempre?

Cuando voy a salir, pero después, no.

¿Cómo vistes en casa?

Sin maquillaje, buzo y salgo a comprar sin lavarme la cara.

Difícil creerlo.

En serio, voy llena de greñas. Debería ser un poco vanidosa en ese sentido.

¿Por qué no lo haces?

Me agrada sentirme yo.

Todos saben que eres dormilona, ¿qué problema te ha traído eso?

Ninguno, pero sí tengo una anécdota.

Cuéntala, por favor.

Un día no salí de mi cama.

¿Tanto así?

Llegué de madrugada y desperté 24 horas después.

¿A qué le tienes fobia?

A la oscuridad. Duermo con la luz prendida.

Es un trauma.

Eso nació cuando de niña le respondí a mi mamá y me encerró en un cuarto.

Entonces, no debes ver películas de terror.

Sí, pero acompañada.

En pleno concierto, ¿te has olvidado de la letra?

Sí y grito: ¡Ustedes! O sino: ‘¿Cómo dice?’.

¿Diferencia entre Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia?

Daniela es la interpretación, te llena el alma. Yahaira nos muestra un show bastante versátil.

Un abrazo porque siempre nos sacas tu ‘yo interior’.

A todos los lectores de Trome un gran saludo y ya saben, agradecida por el seguimiento que le hacen a mi tema ‘A cuánto me quedé’.

La porteña es así. Responde sin preparar el discurso. Para qué limitarse, si no se va a sentir bien. Como afirmó el poeta italiano Arturo Graf: ‘Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener?’.

MÁS INFORMACIÓN: