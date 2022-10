La cantante Amy Gutiérrez afirmó que está empezando a grabar un disco que marcará un antes y un después en su carrera musical, pues tendrá algunos invitados extranjeros y presentará diversos géneros internacionales. Además, señala que está viviendo una linda etapa personal, aunque prefiere no dar detalles de su relación amorosa.

“En la música me está yendo muy bien, pues estoy empezando a trabajar en algunas cosas, en un proyecto grande para mi carrera. Voy a grabar un álbum completo que trae sorpresas, no va a ser un producto cualquiera sino de talla internacional, esto va a marcar un antes y después en mi carrera . Se va a grabar aquí y también afuera pues tendré algunas colaboraciones internacionales”, enfatizó Amy Gutiérrez.

La cantante añadió, que realizaría 3 o 4 feats con figuras internacionales y que no solo grabará salsa, sino otros géneros internacionales. “Tengo en mente grabar con 3 o 4 figuras internacionales. Seguiré siempre con la salsa, no la voy a dejar, pero este disco va a traer sorpresas, a mí me gustaría cantar todos los géneros musicales, pero se vienen sorpresas, algo especial y para todo tipo de público”, agregó la cantante nacional.

¿Cómo te va en el amor?

Siempre me va bien en el amor, estoy feliz, enamorada de todo... de la música, mi familia.

POR AHORA DESCARTA HIJOS

Hace unas semanas, en una entrevista con Carlos Carlín para su canal de YouTube, Amy Gutiérrez dio detalles de la relación que tiene con el bailarín y coreógrafo Cristhian Gonzales y habló sobre la decisión que tomó para elegir el método anticonceptivo y así evitar tener hijos.

“Estoy en una relación, ya tenemos bastante tiempo, solo que no había dicho . Él es coréografo, bailarín, un capo, no ha bailado en programas, aparte de eso es muy conocido en el ambiente de baile. Ya tenemos más de un año, estaba muy caleta, la gente está bien concentrada en mi carrera y quiero que siga así”, dijo Amy Gutiérrez.

Minutos después y al conversar sobre lo numerosa que es su familia, la salsera terminó por confesar que aún no está preparada para ser madre, por lo que actualmente utiliza el método anticonceptivo de la ‘T’.

“Decidí tomar una decisión muy importante y me puse la ‘T’ como para cuidarme, de hecho las mujeres saben el procedimiento de ponérselo. Fue muy difícil para mí porque no había hecho algo así, pero era parte de mi cuidado. A mí no me gusta estar pensando porque así te cuides de otra manera, una nunca sabe”, acotó Amy Gutiérrez.

