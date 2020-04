¡PREOCUPÓ A SUS FANS! En plena pandemia del coronavirus, la cantante Amy Gutiérrez tuvo que ser internada de emergencia pero aclaró que no padece de COVID-19. La salsera indicó que tuvo que recibir asistencia y tratamiento médica debido a una infección urinaria,

“Gracias por su preocupación, me sentía muy mal. He descansado lo que tenía que descansar. Los doctores me ayudaron muchísimo gracias a los medicamentos”, dijo la cantante.

Asimismo, Amy Gutiérrez contó que fueron unos policías quienes la ayudaron a llevarla de emergencia al hospital debido a que no tenían efectivo para contratar una ambulancia, dada la coyuntura del Estado de Emergencia del coronavirus.

“Quisimos darles una propina pero ellos dijeron que la mejor recompensa sería que yo me recuperara”, contó Amy Gutiérrez muy emocionada por la anécdota que vivió con los efectivo policiales.

Amy Gutiérrez fue internada de emergencia

AMY SE CONFIESA

Amy Gutiérrez es una joven de 21 años que a temprana edad se fue abriendo paso en el mundo artístico con el apoyo de sus padres, quienes pese a sus carencias económicas, jamás le hicieron sentir a ella y su hermano, infelicidad. Hoy, esta ‘chalaca’ ganadora de ‘El artista del año’ le permite a Trome ingresar a su intimidad.

¿Cómo fue tu etapa escolar, teniendo en cuenta que empezaste tu carrera musical desde muy niña?

Hubo una época en la que yo faltaba casi todos los días por presentaciones y concursos. No sé cómo me aguantaban, pero los profesores me apoyaban mucho con trabajos adicionales que siempre me dejaban.

¿Fuiste tranquilita o traviesa en el colegio?

Fui un poco traviesa, pero muy estudiosa, ‘pechadora’, siempre sacaba cara por todos. Siempre fui muy risueña, la que hacía las bromas en el salón, era bien pilluela.