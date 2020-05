ROMPIÓ EN LLANTO. Amy Gutiérrez se muestra muy afectada por las declaraciones que hizo Mayra Goñi en su contra donde declaraba que había tomado distancia de la salsera debido a que tendría otras intenciones su su pareja, el cantante Nesty.

En el adelanto de “El Reventón de los Sábados” se observa que “La Chola Chabuca” tendrá como invitada a Amy Gutiérrez. Las imágenes muestran la sensibilidad a flor de piel de la cantante cuando es consultada por las declaraciones que hizo Mayra Goñi. La salsera no entiende por qué Goñi se expresa de esa manera de ella, además, indica que todo habría sido un malentendido.

Amy Gutiérrez se siente lastimada por los ataques que ha recibido en la semana. Algunos usuarios malintencionados la pintan como la manzana de la discordia entre Mayra Goñi y Nesty. Algo que ella niega tajantemente porque afirma entender los códigos de amistad y ante todo, es respetuosa con sus colegas del medio.

En una entrevista a este diario, Amy Gutiérrez indicó estar triste por las declaraciones de Mayra Goñi. Sí. “Estoy triste (por las declaraciones de Mayra), pero no quiero ahondar en el tema porque sería agrandar eso y la verdad solo quiero acabar con el tema”, mencionó la salsera.





MAYRA LE PUSO LA CRUZ A AMY

Mayra Goñi reveló que rompió su amistad con Amy Gutiérrez luego que ella insinuara que podría ‘fluir’ un beso entre ella y Nesty durante su presentación en ‘El Dúo Perfecto’, reality del que fueron campeones una temporada. Agregó que la cantante la decepcionó y que ahora no podría confiar en ella a pesar que ambas fueron muy amigas.

La actriz y cantante reveló que todo ocurrió durante su participación en ‘El dúo perfecto’, cuando Nesty (su novio) y Amy Gutiérrez formaban una de las duplas del programa.

"Amy compartía camerino conmigo, era muy amiga mía y hacia dúo con Nesty. Yo estaba feliz porque confiaba en ella al ciento por ciento. Luego, los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que si ameritaba podían hacerlo porque son profesionales”, contó Mayra Goñi durante una transmisión en vivo.

Además, añadió que les preguntaron lo mismo a Nesty y Amy Gutiérrez. “Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, agregó Mayra, dejando en claro que le puso la cruz a Amy Gutiérrez.

En otro momento, aclaró que si la ve la saluda, pero no volvería a confiar en ella. “Ella y yo conversamos en su momento, soy educada. El día que la vea la voy a saludar, pero lamentablemente no puedo confiar más en ella, ni brindarle mi amistad después de lo que dijo”, refirió.

Amy Gutiérrez llora cuando le preguntan por Mayra y Nesti (TROME)

