Mayra Goñi reveló que rompió su amistad con Amy Gutiérrez, y que ahora no podría confiar en ella porque la decepcionó cuando dijo que ‘todo podía fluir con Nesty’.

La actriz y cantante reveló que todo ocurrió durante su participación en ‘El dúo perfecto’, cuando Nesty (su novio) y Amy Gutiérrez formaban una de las duplas del programa.

“Amy compartía camerino conmigo, era muy amiga mía y hacia dúo con Nesty. Yo estaba feliz porque confiaba en ella al ciento por ciento. Luego, los de la producción me preguntaron qué haría si les mandaban darse un beso al final de una canción y, como soy actriz, les respondí que si ameritaba podían hacerlo porque son profesionales”, contó Mayra Goñi durante una transmisión en vivo.

Además, añadió que les preguntaron lo mismo a Nesty y Amy Gutiérrez.

“Después les preguntaron a ellos, y fue ella quien dijo ‘yo soy profesional y si me mandan normal, y si no me mandan pero fluye en el escenario, también’. Eso me incomodó porque siendo mi amiga sostuvo ‘que le fluía’ con mi novio. Me rompió el corazón, me decepcionó... pero no la odio ni le deseo el mal, pues me parece una chica muy talentosa”, agregó Mayra, dejando en claro que le puso la cruz a Amy Gutiérrez.

En otro momento, aclaró que si la ve la saluda, pero no volvería a confiar en ella.

“Ella y yo conversamos en su momento, soy educada. El día que la vea la voy a saludar, pero lamentablemente no puedo confiar más en ella, ni brindarle mi amistad después de lo que dijo”, refirió.

De otro lado, señaló que sigue su relación con Nesty, pero mantenerla a distancia es difícil.

“De hecho es difícil llevar una relación a distancia, desde que comenzó la cuarentena no nos vemos y no sabemos ni siquiera cuándo nos volveremos a ver. Estamos tratando de llevar la relación, tiene sus altas y bajas, pero estamos bien. El día que decidamos no estar, obviamente lo vamos a comunicar”, finalizó.