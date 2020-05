En la última edición de ‘El Reventonazo', Amy Gutiérrez rompió su silencio y se pronunció acerca del enfrentamiento mediático con Mayra Goñi, luego de que ella revela que ya nos amigas por unas diferencias que tuvieron por Nesty.

En medio de la entrevista, la salsera le pidió a Nesty que también salga a hablar y cuente su versión de los hechos pues indica que ella viene siendo blanco de duras críticas en redes sociales, al extremo de que la catalogan como ‘resbalosa’.

“Que le vaya superbién, que no pierda la humildad que tiene. Quizá, en algún momento, él salga a aclarar las cosas para que no haya malos entendidos. Me encantaría que él también pudiera, en algún momento, decir algo aunque sea”, dijo muy incómoda Amy Gutiérrez.

Amy Gutiérrez indica que nunca traicionó a Mayra Goñi y que le explicó en qué contexto se dieron esas declaraciones. La salsera arremetió contra la cantante y dijo que no iba a ser parte de ese show porque su carrera siempre la ha llevado de manera limpia.

Amy rompe en llanto por su mamá y cómo le afecta lo dicho por Mayra Goñi (TROME)

AMY GUTIÉRREZ SE MUESTRA MUY AFECTADA

NO PUDO MÁS. Amy Gutiérrez se mostró muy afectada en una entrevista que le hizo La Chola Chabuca sobre las declaraciones de Mayra Goñi, quien dijo que había finalizado su amistad con ella por una disputa con Nesty. La salsera trató de aclarar lo que sucedió con la actriz.

“Yo te voy a decir que este momento para mí es un momento importante y difícil porque me atacan a mí y también a mi familia”, contó Amy Gutiérrez sobre Mayra Goñi. Además, la cantante mostró los mensajes que le envian a su cuenta de Instagram tras las declaraciones que hizo la cantante sobre la salsera. Los comentarios malintencionados quebraron a la joven.

Amy Gutiérrez explica que quiso decir cuando mencionó la frase que fluya un beso (TROME)