La salsera Amy Gutiérrez dijo que sola nunca va a estar y es una persona llena de amor. “No te puedo decir que estoy sola al cien por ciento, porque soy muy amorosa y las personas que me acompañan en este momento las amo con todo mi corazón, así que sola nunca voy a estar”, expresó.

¿Has pensado congelar tus óvulos?

No lo he pensado. He visto y leído sobre el tema, pero depende de cada persona cómo quiera cuidarse, y cualquier tipo de prevención que yo haga no tengo problemas en decirlo.

AMY GUTIÉRREZ NIEGA ROMANCE CON ÁLVARO ROD

La cantante Amy Gutiérrez descartó los rumores de un romance con Álvaro Rod, a pesar de que comparten mucho tiempo juntos y señala que lo considera como un hermano y que lo quiere mucho.

“Quiero aclarar que Álvaro y yo somos muy buenos amigos, muy cercanos y unidos. No somos perfectos, tenemos nuestras diferencias, pero nos queremos un montón, somos como familia y tenemos un vínculo muy bonito”, precisó la cantante de salsa.

Luego, añadió que siempre comparten fotos y contenido juntos en redes sociales, pues no tienen nada que ocultar.

“La gente siempre piensa de más, yo lo adoro, lo quiero, es como un hermano para mí. Y siempre le voy a desear lo mejor”, agregó Amy Gutiérrez.

Asimismo, dijo que no descarta realizar música urbana, “pues no solo me considero una cantante de salsa, me gusta hacer otros géneros y espero que se dé la oportunidad”.

En otro momento, comentó que uno de sus defectos es ser insegura, pero que trabaja mucho para poder tener más confianza en sí mismo.

“Soy muy insegura, no me atrevo a muchas cosas, pero trabajo todo el tiempo para superarlo. Creo que todos tenemos esos temores, esas dudas pero también es todo un reto ir creciendo poco a poco”, agregó Amy Gutiérrez.

