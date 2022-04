La cantante Amy Gutiérrez afirma que este año espera dar el salto a la internacionalización, pues planea grabar un disco con productores extranjeros. Además, señala que se siente una cantante versátil, pues ha grabado en diversos géneros musicales y quiere seguir experimentando.

Vas a tomar parte del festival ‘Vibra Perú...

Así es, me siento motivada por eso, pues en este festival vamos a celebrar la vida, de que estamos bien, estamos vivos, y compartir una gran experiencia con todo el público, va a estar muy chévere con una cartelera muy variada, no hay excusa para no venir.

Aunque has destacado por la salsa, te gustan muchos otros géneros musicales

Sí, también he incursionado en la cumbia, quedó muy chévere, una experiencia bonita que pude realizar gracias a varios amigos musicales que me dieron la oportunidad. Pero las baladas siempre han sido parte de mí, me encantan con locura. Y bueno, todos me conocen por la salsa... sin embargo, quiero aprovechar para abarcar otros géneros musicales, a ver cómo me va, aprovechar la versatilidad.

No te quieres encasillar...

Exacto, no me quiero encasillar en ningún género musical, busco aprovechar y experimentar todo lo que sea posible musicalmente. Actualmente, se vive una etapa en la que todos se estén atreviendo a todo, eso es muy chévere. Por eso, el festival ‘Vibra Perú’ es importante porque el público conocerá un poquito de todo y va a ver una temática chévere.

Tuviste la oportunidad de grabar con Tony Vega, ¿has puesto la mira en el mercado internacional?

Poder grabar con Tony Vega fue una oportunidad muy grande. En junio del año pasado fui a Europa y ahora hay un proyecto para poder ir afuera. Además, este año grabaré una producción y la quiero hacer afuera y trabajar con productores internacionales.

Tenías la propuesta de grabar con Tony Succar, ¿ahora lo realizarás?

Por ahora no puedo decir nada, es una sorpresita. Pero lo que busco es ir creciendo, aquí hay mucho talento y todos los artistas a su manera están buscando crecer.

Por otro lado, Amy contó que participará en el festival Vibra Perú, que se realizará el próximo 30 de abril en Arena Perú del Jockey Club, junto a Eva Ayllón, Daniela Darcourt, Raúl Romero, Bareto, William Luna, Antología, Hermanos Yaipén, Pelo de Ambrosio y Los Méndez. Actualmente, debido a la gran acogida han aperturado una segunda preventa que va hasta el 18 de abril con un 20% de descuento en todas las plataformas de Teleticket.