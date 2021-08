Amy Gutiérrez es una mujer que a sus 22 años la tiene clara. Afirma que no quiere ser una artista mediocre, piensa en grande y trabaja por cada oportunidad que se le presenta, como el dueto que grabó con Tony Vega.

¿Estás emocionada por el lanzamiento de ‘Tú y yo’ con Tony Vega?

Tony es un ángel, más allá de ser un gran artista con canciones increíbles, a lo largo de su carrera, es una persona maravillosa. Esta canción tiene como ese estilo de los años 90, pero yo también le pongo lo mío y se escucha chévere. Es una combinación muy genial y le hemos puesto mucho corazón, dedicación y eso es lo que van a escuchar en esta canción, puro amor.

Ya que es puro amor, ¿cómo está tu corazón?, ¿sigues soltera?

Estoy soltera hace un buen tiempo. Creo que era importante para mí darme el tiempo de estar sola. Así que estoy a mis 22 años sola, pero muy bien acompañada de mucha gente que amo y de mi música.

No hay por ahí un galán…

No, creo que no necesito estar con alguien para sentirme enamorada o realizada. El amor llegará en su momento, pero ahora estoy soltera, tranquila, enfocadísima y muy concentrada en mi carrera.

Tú has empezado esta carrera desde niña, ¿Sientes que estás en tu mejor momento?

Me gusta saber que estoy joven aún y que tengo una proyección muy grande. Soñar no cuesta nada y siempre trato de proyectarme bien arriba, muy en alto porque la mente es muy poderosa. Siempre he creído que atraigo lo que pienso, estoy muy segura y muy firme de lo quiero.

Me imagino que en el algún has querido aflojar o te ha agobiado la popularidad

Sí y el que diga que no, ¡mentira! A veces uno quiere aflojar un poco, pero hay que tener fuerza de voluntad y mucha responsabilidad. Nos toca tropezar, pero ahí están las personas que tienen que estar para levantarte.

¿No habrá sido fácil?

Las cosas se ganan haciéndolas, no esperando. Yo no quisiera ser una artista mediocre, de verdad me gustaría ganarme todo a pulso y con mucho trabajo.

Qué te reconozcan por tu talento y no por temas mediáticos...

Obviamente. Además, el talento siempre está, pero sino trabajas ni eres constante solamente vas a ser una estrella más del momento. Si quieres ser alguien especial y diferente tienes que trabajar para eso.

¿Qué pasó con la canción que ibas a grabar con Sergio George?

Bueno, sino se dio lo de Sergio era porque quizá no era el momento. Yo no descarto que más adelante hagamos algo juntos, pero obviamente una tiene que seguir trabajando. Las oportunidades aparecen, pero uno tiene que trabajar para conseguirlas. Yo no iba a hacer nada quedándome de brazos cruzados esperando a sacar una canción con Sergio o con alguna otra persona. Tenía que trabajar por lo que yo quería conseguir.

Y apareció la propuesta de Tony Vega.

Y la aproveché al máximo. Ahorita estoy como muy concentrada en esto y trabajando para mí como artista, para que sigan viéndome como una potencia musical muy fuerte aquí en Perú.

Es un espaldarazo a tu internacionalización...

Ya estamos ya. Esta canción con Tony va a ser un paso más para mi internacionalización, que ya vengo trabajando. Estuve en los premios Heat cantando, nominada como ‘promesa musical’. Por ahí hay otras oportunidades a nivel internacional, pero sí creo que la canción con Tony va a ser un paso muy importante en mi carrera.

