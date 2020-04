Coronavirus Perú I Amy Gutiérrez contó que paso un difícil momento al enfermarse de una infección urinaria. Gracias al apoyo de efectivos policiales pudo ser trasladada al hospital. No obstante, usuarios de redes sociales la critican por pedirle a los policías que le lleven el cargador de su celular al establecimiento.

En las historias que publicó Amy Gutiérrez en su Instagram, la salsera cuenta que cuando llegó al hospital sólo contaba con el celular y la billetera. “Lamentablemente me dijeron que me iba a quedar dos o tres días, pero yo no contaba con eso. No había traído nada”,indicó la cantante. Fue en ese momento que decidió contactar a los policías que le habían trasladado al celular.

“Les pedí que por favor me trajeran el cargador del celular, el de mi mamá y ropa”, cuenta Amy Gutiérrez en su cuenta de Instagram. Además, la cantante contó que quiso darles una “propina” a los policías por el servicio, sin embargo, ellos le dijeron que el pago sería verla sana.

Las declaraciones de Amy Gutiérrez en su cuenta de Instagram le cayeron muy mal a los usuarios de redes sociales. Los comentarios apuntan a que los policías no son los mandaderos de nadie y que deberían estar realizando labores más importantes en un momentos de Estado de Emergencia como el que pasa el país.

La cantante Amy Gutiérrez tuvo que ser internada de emergencia pero aclaró que no padece de COVID-19. La salsera indicó que tuvo que recibir asistencia y tratamiento médica debido a una infección urinaria. “Gracias por su preocupación, me sentía muy mal. He descansado lo que tenía que descansar. Los doctores me ayudaron muchísimo gracias a los medicamentos”, dijo la cantante.





Amy cuenta que Policía le llevó ropa y cargador al hospital

VIDEOS RELACIONADOS

Amy Gutiérrez fue internada de emergencia

Amy Gutiérrez lima asperezas con Mayra Goñi | TROME

TAMBIÉN PUEDES LEER

Amy Gutiérrez fue internada de emergencia y tuvo que ser trasladada a hospital por policías por el toque de queda

Amy Gutiérrez sobre rumores de romance con Nesty: “Hablé con Mayra Goñi para limar las asperezas”

Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y Amy Gutiérrez juntas en festival de salsa gratuito