La cantante Amy Gutiérrez afirmó que disfrutó mucho su experiencia actoral en ‘Princesas’.

“Me encanta, me divierto viéndome, y eso es lo más chévere, por tener un personaje que trae mucha alegría. A parte de eso poder aprender de mis compañeros actores que me ayudaron mucho, de alguna manera me han impulsado para poder dar la talla”, afirmó Amy.

Te gusta la actuación.

Sí, sin embargo creo que me falta mucho para poder ser una actriz profesional, pero me gusta y me disfruto viendo.

Y cómo va la música...

Este viernes 19 lanzó un feat con Ania, que es una cantante urbana, muy capa, con mucha experiencia, ha cantado con grandes y para mí va a ser un honor. Definitivamente para mí es algo nuevo porque lo que voy a hacer es salsa urbana, pero le tengo mucha fe a esta canción.

‘ME SIENTO GANADORA’

Amy Gutiérrez y Ronald Hidalgo

De otro lado, Amy Gutierrez se lució cantando al lado de Ronald Hidalgo (el imitador de Juan Gabriel) en ‘Yo Soy’.

“Estoy tan feliz... quiero agradecer a toda la gente hermosa que permitió que Ronald y yo lleguemos hasta la final, hasta la última ronda. Segundo puesto bien feliz y merecido el primer puesto de Jairo Tafur (imitador de Django) y Susan Ochoa”, dijo Amy.

“A Ronald Hidalgo (quiero decirle) que lo amo con todo mi corazón, te quiero, sabes que somos familia, nos conocemos de años y poder cantar con él en vivo, ha sido el mejor regalo y me siento ganadora por eso”, añadió.