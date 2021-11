En el 2014 el nombre de Amy Gutiérrez comenzó a escucharse con fuerza por su participación en la primera temporada de La Voz Kids. La joven talentosa, quien en ese entonces tenía tan solo 16 años, triunfó al llevarse el primer lugar del reality de canto juvenil. Siete años después, Amy se encuentra consolidada en el ambiente musical y aquí te contamos su historia.

GANADORA DE LA VOZ KIDS 2014

Amy Gutiérrez se convirtió en la revelación musical al ganar la primera temporada de La Voz Kids en el 2014. De la mano del cantante mexicano Kalimba como coach, la joven obtuvo un contrato con la disquera Universal Music para grabar un single y un videoclip.

“Cuando dijeron que la ganadora era yo, no sabía si llorar o gritar, no podía creerlo, quedé en shock, era lo mejor que me había pasado en la vida”, dijo Amy para El Comercio.

Sin embargo, esta no fue la primera competencia de canto a la que Amy Gutiérrez pisaba, pues en el 2012 llegó a la final de ‘Perú Tiene Talento’, mientras que en el 2013 a la final de ‘Mini estrellas’.

FICHADA EN SON TENTACIÓN

Tras su participación y triunfo en La Voz Kids, Amy Gutiérrez fue fichada en el 2017 por la orquesta femenina Son Tentación como una de las voces principales. Sin embargo, a los pocos meses después, la artista dio un paso al costado para asumir nuevos retos: integrarse a You Salsa.

La separación de Amy de Son Tentación se dio en los mejores términos, pues incluso Paula Arias, líder de la agrupación, le deseó los mejores éxitos.

“Hasta siempre mis tortolitos, a luchar por sus sueños. Los extrañaremos, pero es un hasta luego, ya muy prontito los volveremos a encontrar, por la amistad y por la música”, escribió en Instagram.

PARTICIPA EN EL ARTISTA DEL AÑO 2017

Amy Gutiérrez debutó en ‘El Artista del Año’, programa de canto y baile de Gisela Valcárcel en el 2017. La artista de salsa superó a Nesty en la recta final y fue consagrada como la mejor para levantar la copa de la temporada.

Tras ello, en el 2019, Amy Gutiérrez volvió a pisar el set de la ‘señito’ bajo la versión de su programa ‘El Dúo Perfecto’. La cantante volvió a alzar la copa, pero esta vez acompañada de su dupla Nesty.

SE CONVIERTE EN SOLISTA EN 2019

En el 2019, Amy Gutiérrez decidió abrirse paso en la carrera musical y convertirse en solita. La artista es la salsera más joven del país con 23 años de edad. ‘No sé' fue su primer tema escrito por Álvaro Rod, mientras que el segundo como solista fue ‘Cómo te olvido’ junto a Nesty Galguera.

Amy también ha destacado en el mundo de la actuación, en enero de 2021, participó en la telenovela Princesas de América Televisión donde interpretó a Alicia Barrionuevo. Meses más tarde fue nominada en la sexta entrega de los premios Heat Latin Music, en la categoría de Promesa musical, pero no alcanzó el premio.

Actuamente, Amy Gutiérrez continúa como solista y recientemente ha participado en La Voz Kids como partner del cumbiambero coach Christian Yaipén.