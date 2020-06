La cantante Amy Gutiérrez contó que está soltera y no tiene apuro en encontrar el amor porque ‘estoy enfocada en mis proyectos’.

“Estuve enamorada, ahora estoy soltera, totalmente concentrada en mis proyectos, en mi familia y en tratar de sobrevivir más que en otras cosas”, dijo la intérprete de ‘No sé’.

“(Enamorarme) lo dejo al destino, siempre me ha pasado que entre menos planeas las cosas salen muchísimo mejor, si se fuerzan, se van rápido. No estoy pensando mucho en el amor, obviamente como toda mujer me gustaría enamorarme, casarme, tener mi familia, hijos”, añadió Amy en una entrevista con Julián Zucchi en su canal de YouTube.

De otro lado, contó que a sus 21 años está cumpliendo su sueño de ser solista, pero para llegar tuvo que tomar difíciles decisiones.

“Cuando empecé con ‘You Salsa’ cantábamos para 5 o 10 personas. Sin embargo, nosotros íbamos a gozar, a bailar y cantar; queríamos trabajar y hacer música. Es más, a veces hemos cantado solamente para los que cuidan las discotecas. Cuando cumplí los 21 años me di cuenta que no había hecho lo que soñé desde pequeña, que era ser solista, pero el que no arriesga no gana”, señaló.

Por último, dijo que a fin de mes lanza su nuevo tema y también una canción bajo la producción de Sergio George, que ha grabado durante la cuarentena y con la cual espera abrirse camino en el extranjero.

